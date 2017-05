Ngay tối nay hãy đặt cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh, sáng ngủ dậy bạn sẽ giật mình khi thấy kết quả

Từ khi tủ lạnh xuất hiện, công việc nội trợ của chị em đã được hỗ trợ, đỡ vất vả hơn rất nhiều. Đây là một thiết bị gia dụng phổ biến và tiện lợi, giúp chị em nội trợ trữ được thức ăn lâu hơn, tiết kiệm thời gian và cả tiền bạc nữa. Thực phẩm cho cả tuần ăn sẽ được cất gọn vào tủ lạnh, chẳng sợ ôi thiu hay mất công đi chợ nhiều lần nữa.

Cũng do chứa quá nhiều thức ăn mà tủ lạnh chắc chắn không thể tránh khỏi tình trạng bị hôi, bốc mùi khó chịu. Bạn có nhận ra rằng dù đã cố gắng lau chùi, dọn dẹp tủ lạnh sạch nhưng mùi hôi ấy vẫn sẽ xuất hiện không lâu sau đó không? Rất hoan nghênh bạn vì đã chịu khó dọn dẹp, vệ sinh tủ lạnh. Tuy nhiên, để giữ tủ lạnh không bị ám mùi lâu hơn, bạn cũng nên biết một tuyệt chiêu cực hay này.

Đó chính là hãy cho cuộn giấy vệ sinh mới vào tủ lạnh. Đây chính là mẹo dành cho tủ lạnh cực hay mà phụ nữ nào cũng nên cập nhật. Mỗi ngăn tủ lạnh bạn cho 1 cuộn giấy vệ sinh vào, kể cả ngăn đá, để qua một đêm thôi, sáng hôm sau ngủ dậy là bạn sẽ cảm nhận được tủ lạnh chẳng còn mùi hôi khó chịu nữa. Mọi mùi hôi đã được khăn giấy hút vào rồi đấy.

Bạn thắc mắc vì sao có thể phải không? Rất đơn giản, nhờ cấu tạo mà khăn giấy có thể giúp bạn khử được mùi hôi trong tủ lạnh đó. Có thể hiểu đơn giản thế này, do độ ẩm trong tủ lạnh quá cao mà tủ lạnh sẽ có mùi hôi. Do đó, khi để khăn giấy vào, khăn giấy sẽ hấp thụ hết độ ẩm dư thừa và dĩ nhiên là mùi hôi cũng sẽ được hấp thụ theo đó. Quả là một cách an toàn, đơn giản và dễ thực hiện phải không nào.

Một cách an toàn, đơn giản và dễ thực hiện phải không nào (Ảnh: Internet)

Nếu không muốn dùng giấy vệ sinh, bạn có thể sử dụng giấy báo cũ đó. Bạn xịt một ít nước và vo báo cũ lại thành những viên tròn, nhét vào các góc của tủ lạnh sẽ khiến chúng hút đi mùi khó chịu trong tủ đấy. Một cách khác nữa là bạn dùng báo lót ở các ngăn tủ, sau đó thay mới hàng tuần cũng giúp cho tủ lạnh bạn luôn sạch sẽ thơm tho.

Tối nay thử ngay nào chị em.

Theo Afamily/Trí Thức Trẻ