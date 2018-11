Lý do bạn không nên dùng giấy vệ sinh

Theo Rose George, tác giả cuốn sách về vấn đề đi vệ sinh The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters, mọi người nên dùng bồn cầu thông minh có tính năng tự phun rửa, hoặc giấy ướt em bé.

"Giấy vệ sinh chỉ kéo chất bẩn từ chỗ này sang chỗ khác, mà không loại bỏ hoàn toàn. Bạn không thể tắm bằng một chiếc khăn khô, vậy sao bạn nghĩ giấy vệ sinh khô làm được việc đó?", George nói.

Theo The Sun, giấy ướt em bé vừa giúp bạn sạch triệt để, vừa không gây đau. Một chiếc bồn cầu thông minh kiểu Nhật cũng giúp bạn điều đó. Nếu không, bạn có thể thay bằng chiếc vòi xịt.

Theo T. An

VnExpress