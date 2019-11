Khi đi máy bay, hành khách cần lưu ý những điều này

Không nên bỏ giấy tờ vào một cái túi nhỏ. Một số người để tất cả các tài liệu cần thiết vào một túi nhỏ để luôn mang bên cạnh. Nhưng càng có nhiều túi, càng khó quản lý. Chiếc túi nhỏ có thể bị quên trong taxi hoặc trong quán cà phê ở sân bay. Tốt hơn hết là bạn nên cất chứng minh thư hoặc hộ chiếu vào một ngăn của chiếc túi lớn hơn.

Quên tìm hiểu trước cách đến sân bay. Nếu bạn muốn đến sân bay bằng phương tiện giao thông công cộng, đừng quên tìm hiểu lịch trình từ trước. Một số tuyến không có xe chạy vào ban đêm, vì vậy bạn phải tìm cách khác để đến sân bay. Ở một số thành phố, có những chuyến tàu tốc hành chạy suốt 24 giờ để bạn lựa chọn, thay vì trả mức phí cao cho taxi.

Quản lý thời gian một cách hợp lý. Bạn nên đến sân bay 2 đến 3 giờ trước khi khởi hành. Nhưng đôi khi thời gian đó quá nhiều và bạn phải mất thời gian chờ đợi. Hãy thử sử dụng các ứng dụng cho chuyến bay. Nếu bạn đến sớm hơn ít nhất 1,5 giờ, bạn có thể không bị muộn, đặc biệt là khi bạn làm thủ tục trực tuyến từ trước.

Không đăng ký trực tuyến. Nhiều hãng hàng không tạo cơ hội để khách làm thủ tục trực tuyến vì điều này có lợi về mặt kinh tế (họ không phải thuê thêm nhân viên). Hơn nữa, một số hãng hàng không, đặc biệt là những hãng hàng không giá rẻ, thậm chí còn phạt tiền những người không đăng ký trực tuyến.

Nghỉ đêm tại sân bay. Hầu hết các sân bay đều cung cấp ghế ngủ qua đêm, nhưng sẽ không được thoải mái và ngày hôm sau có thể bạn sẽ rất mệt mỏi.

Trả tiền cho hành lý quá cân. Nên cân trọng lượng hành lý trước khi bạn đến sân bay, nếu không bạn sẽ phải trả tiền cho việc quá cân hoặc phải đóng gói lại hay bỏ lại đồ đạc vào phút cuối.

Bọc vali. Sau khi bọc hành lý, một số khách nhận ra họ đã quên một thứ gì đó bên trong nên họ phải cắt bỏ bao bì. Nếu bạn muốn đồ đạc của mình được an toàn, tốt hơn hết là bạn nên mua một túi bọc có khóa, túi này có thể tái sử dụng.

Đi vào 2 cửa kiểm tra an ninh đầu tiên. Thông thường, 2 cửa kiểm tra an ninh đầu tiên là nơi đông khách nhất. Thêm một lỗi mà mọi người hay mắc phải tại các cửa kiểm soát an ninh là họ thường đặt các phụ kiện và thiết bị nhỏ xuống đáy khay, phía trên là áo khoác. Họ có thể quên đồ dùng sau khi lấy áo khoác. Vì vậy, nên sử dụng một khay riêng cho những vật dụng nhỏ này.

Thư giãn sau khi qua cửa kiểm soát an ninh. Bạn có thể nghĩ rằng tất cả các khâu kiểm soát đã kết thúc và đi vào các cửa hàng miễn thuế. Nhưng, tại một số sân bay như Milan hay Thessaloniki, các cửa hàng này được đặt trước quầy kiểm soát hộ chiếu. Trong trường hợp này, bạn có thể mất thời gian và lỡ chuyến bay. Tốt hơn là bạn nên tìm cổng ra tàu bay trước, ngay cả sau khi bạn tìm thấy cổng ra, thỉnh thoảng bạn vẫn nên kiểm tra thông tin trên màn hình vì cổng có thể được thay đổi vào phút cuối, khiến bạn không còn đủ thời gian để tìm thấy.

Thử các món ăn lạ trước chuyến bay. Khi bạn ở nước ngoài, bạn luôn muốn nếm thử các món ăn địa phương. Nhưng bạn không nên ăn nhiều thức ăn lạ trước chuyến bay vì bạn không biết dạ dày của mình sẽ phản ứng thế nào với những món ăn này. Chứng khó tiêu và các vấn đề dạ dày khác có thể làm hỏng hành trình của bạn hoặc thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe bởi các mầm bệnh nguy hiểm.

Hoảng sợ. Ngay cả khi có sự cố xảy ra vì chuyến bay của bạn bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, hay bạn bị lạc hoặc bị mất giấy tờ, sự hoảng loạn chắc chắn sẽ làm tình hình tồi tệ hơn. Trong những trường hợp này, bạn cần hít một hơi thật sâu và gặp nhân viên sân bay để được giúp đỡ. Họ sẽ cung cấp cho bạn tất cả các hướng dẫn cần thiết, những gì bạn cần làm.

