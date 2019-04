Giá điện tăng, chuyên gia bày cách sử dụng điều hoà vô cùng tiết kiệm

Theo tính toán của Bộ Công thương, tiền điện phải trả thêm của mỗi hộ gia đình sau khi giá điện tăng là 7.000 - 77.200 đồng/tháng nếu sử dụng dưới 400 số điện (kWh). Tuy nhiên, vào mùa nắng nóng, do sử dụng điều hòa liên tục, lượng điện năng tiêu thụ sẽ tăng trung bình khoảng 50%.

Do đó, cần có những "mẹo" sử dụng điều hoà để tiết kiệm tiền điện hơn.

Chọn chế độ “dry”

Tiến sĩ Trần Văn Thịnh, Bộ môn Thiết bị điện, điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, khi hoạt động ở chế độ cool, điều hòa lấy nhiệt nóng từ trong phòng để đẩy ra cục nóng bên ngoài, giúp làm giảm nhiệt độ, làm mát không khí trong phòng nên điện năng tiệu thụ cần khá nhiều.

Hãy chuyển từ chế độ cool (bên phải, có bông tuyết) và chế độ dry (bên trái, có giọt nước) để tiết kiệm điện.

Ở chế độ dry, điều hòa sẽ hút hơi ẩm ra khỏi phòng, trả lại không khí trong lành và khô ráo hơn nên tiêu thụ điện năng ít hơn chế độ làm mát.

Thao tác đơn giản trên sẽ giảm công suất tiêu thụ điện của điều hòa sẽ giảm đi 10 lần, hạn chế sốc nhiệt.

Không để nhiệt độ quá thấp

Khi nhiệt độ ngoài trời tăng 1 độ C, điện năng tiêu thụ của điều hòa sẽ tăng thêm từ 1,5 đến 3% tùy vào loại máy và cách sử dụng. Nếu nhiệt độ điều hòa hạ thấp xuống 25 độ C từ mức 26 độ C, điện năng tiêu thụ cũng lớn hơn 1,5 đến 2,5%.

Nhiệt độ trong nhà thích hợp nhất là 25 độ C

Để tiết kiệm điện, chúng ta cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 25 đến 28 độ C.

Điều hòa kết hợp với quạt điện

Kết hợp vừa bật điều hòa và quạt trần, hoặc quạt cây khiến người dùng có cảm giác tốn điện hơn. Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là một trong những biện pháp đơn giản trong việc vừa làm mát căn phòng, vừa giúp tiết kiệm phần nào công suất điện.

Kết hợp sử dụng quạt trần với điều hòa sẽ tăng hiệu suất làm lạnh và tiết kiệm điện hơn

Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng quạt trần trong khoảng từ 15 - 20 phút đầu khi mới khởi động điều hòa, sau đó nên tắt bớt, vì khi không khí trong phòng đã lạnh thì dùng quạt trần không còn hiệu quả nữa mà còn gây tốn điện.

Không bật tắt điều hòa liên tục, ngắt aptomat sau khi tắt

Nếu có thói quen để nhiệt độ lạnh sâu, chờ cho phòng thật mát, người sử dụng hay có thói quen tắt điều hòa và bật quạt, đến khi cảm thấy nóng thì lại bật máy một lúc thì mở điều hoà lại. Đây là một sai lầm làm tốn điện thêm và còn nhanh hỏng máy.

Theo như các chuyên gia thì họ khuyên rằng nên bật tắt điều hòa trước khi ra ngoài 30 phút. Sau khi dùng điều khiển từ xa để tắt máy, người dùng hãy ngắt luôn Aptomat (công tắc nguồn) vì khi tắt bằng điều khiển, máy vẫn tiêu thụ điện ngầm.

Để chế độ quạt gió tự động

Việc này giúp tiết kiệm điện khi công suất hoạt động của máy nhỏ hơn các chế độ khác, đồng thời cả căn phòng sẽ được mát một cách toàn diện. Một số người dùng thường để quạt gió thổi mạnh vào khu vực nhất định, vừa lãng phí vừa không tốt cho sức khỏe về lâu dài.

Theo Lao Động