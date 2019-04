Đừng dại mà dùng giấy tờ giả lên máy bay

Thời gian gần đây, lực lượng an ninh hàng không (ANHK) tại một số sân bay đã phát hiện hành khách mang giấy tờ giả hoặc mượn giấy tờ của người khác để lên máy bay.

Nhiều người hồn nhiên dùng giấy tờ giả

Gần đây nhất, lực lượng ANHK tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phát hiện một nữ hành khách sử dụng thẻ căn cước công dân giả để bay đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ123. Làm việc với lực lượng ANHK, vị khách này thừa nhận do bị mất căn cước công dân nên đã liên hệ với dịch vụ làm thẻ căn cước giả để bay.

Trước đó, tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, lực lượng ANHK sân bay tại đây cũng đã phát hiện một nữ hành khách sử dụng CMND của một người khác sinh năm 1990 để làm thủ tục hàng không từ Vinh đi Đà Lạt. Bị ANHK phát hiện CMND không chính chủ, nữ hành khách này thừa nhận do có việc gấp phải vào Đà Lạt nhưng CMND hết hạn, đang làm lại nên liều lĩnh mượn CMND của bạn để đi máy bay.

Hầu hết các trường hợp giả mạo giấy tờ đều bị hãng hàng không từ chối vận chuyển, hủy vé. Bên cạnh đó, những người dùng giấy tờ giả mạo để lên máy bay còn bị xử phạt hành chính, theo quy định hiện hành (Nghị định 162/2018) thì mức phạt 3-5 triệu đồng. Trường hợp hành khách cố tình không nộp phạt hoặc tái phạm nhiều lần có thể bị cấm bay.

Dù các ANHK đã mạnh tay xử lý và có nhiều cảnh báo về chuyện cấm sử dụng giấy tờ giả hoặc giấy tờ của người khác để lên máy bay, tại sao khách vẫn chưa ngán?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An), cho biết: Thời gian qua, ANHK tại sân bay Vinh đã phát hiện một số trường hợp dùng giấy tờ giả để lên máy bay. Các vị khách này đều bị từ chối làm thủ tục an ninh lên máy bay, hủy vé và từ chối vận chuyển.

Vì sự an toàn của các chuyến bay, lực lượng an ninh hàng không luôn được thắt chặt tại các sân bay.

Theo ông Thư, qua làm việc với các hành khách sử dụng giấy tờ giả thì lộ ra một điểm chung là các hành khách đều ham vé giá rẻ của người khác, mua nhưng không có kế hoạch bay nên nhượng lại. Trong đó, một số hành khách cho biết khi mua vé nhượng lại này còn được các đại lý vé hướng dẫn làm giấy tờ giả và các chiêu thức để hợp thức hóa vé máy bay giá rẻ để lên máy bay.

Ngoài ra, cơ quan chức năng ở địa phương nơi hành khách cư trú do chưa lường hết hậu quả hoặc nể nang đã xác định nhân thân cho khách, khiến nhiều người tiền mất tật mang và đe dọa ANHK. “Chúng tôi luôn quán triệt phải xử lý mạnh tay với các trường hợp sử dụng giấy tờ giả để lên máy bay. Các vị khách này bị từ chối vận chuyển và xử phạt hành chính để ngăn ngừa các vụ việc tương tự” - ông Thư nói.

Giám sát chặt khách bị từ chối vận chuyển

Một đại diện của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho rằng so với các nước thì các loại giấy tờ để đi máy bay nội địa tại Việt Nam mở rộng hơn, bao gồm nhiều loại giấy tờ khác nhau. Trong trường hợp bị mất CMND, hành khách có thể dùng hơn 10 loại giấy tờ khác để đi máy bay. Tuy nhiên, nhiều vị khách vẫn không biết hoặc do các đại lý tiếp tay hướng dẫn khiến nhiều người dở khóc vì ham vé giá rẻ, không am hiểu quy định pháp luật, ảnh hưởng đến chuyến bay.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết để đảm bảo trật tự, an toàn hàng không cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Cục đã yêu cầu các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, ANHK và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, các đơn vị này phải tăng cường giám sát tình hình hành khách bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy, chuyến bay bị chậm kéo dài tại cảng hàng không, sân bay.

Ngoài ra, các cảng vụ có trách nhiệm cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không bảo đảm đúng lịch trình, hạn chế số người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tại TP.HCM tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại sân bay và khu vực lân cận.

Hơn 10 loại giấy tờ sử dụng để đi máy bay Hành khách đi máy bay nội địa có thể sử dụng một trong các loại giấy tờ sau: Các loại giấy tờ đi máy bay nội địa gồm: Hộ chiếu; thẻ căn cước công dân; giấy CMND; chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; giấy phép lái ô tô, xe máy; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay; thẻ của Ủy ban ANHK dân dụng Quốc gia; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam; giấy xác nhận nhân thân theo mẫu do công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú xác nhận; giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách là người vừa chấp hành xong bản án. Trường hợp hành khách dưới 14 tuổi chưa có CMND thì giấy tờ sử dụng khi lên máy bay là giấy khai sinh; trường hợp dưới một tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì dùng giấy chứng sinh. (Cục Hàng không Việt Nam)

Theo Pháp luật TP.HCM