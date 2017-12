Chuyên gia chỉ cách chọn kính cường lực an toàn, tránh vỡ nổ cho gia đình

Những ngày qua, vụ việc cháu Nguyễn Hoàng Anh Minh (7 tuổi) - con trai chị Hoa (hiện sống tại TP Hải Phòng) bị thương do những mảnh kính cường lực trong nhà tắm nổ tung và găm vào người khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Kính cường lực nhà chị Hoa bị nổ tung, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.

Cháu Minh bị thương nhẹ ở hai cánh tay. Vụ việc khiến cháu Minh và em gái hoảng loạn, sợ hãi.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc kính cường lực tự phát nổ dù không có tác động của ngoại lực. Cuối tháng 7 vừa qua, kính cường lực trong nhà tắm của chị N.V.A cũng nổ tung và vỡ vụn khiến anh L.H chồng chị bị nhiều mảnh kính găm vào người, nặng nhất là một vết thương ở ngón tay phải khâu nhiều mũi.

Kính vỡ vụn và tung tóe khắp sàn nhà tắm của chị V.A.

Được biết, hiện nay, kính cường lực được sử dụng nhiều trong các hộ gia đình để làm vách phòng tắm, giếng trời, bậc cầu thang... Kính có nhiều ưu điểm như có khả năng chịu lực gấp 4-5 lần kính thường cùng độ dày, khó trầy xước. Ngoài ra, khi bị tác động mạnh, kính vỡ vụn thành dạng hạt nhỏ, khó gây sát thương hơn so với kính thường vỡ thành mảnh có góc nhọn.

Kính cường lực được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong các hộ gia đình, tòa nhà,...

Mặc dù có nhiều ưu điểm nổi bật nhưng kính cường lực cũng có những nhược điểm nhất định như có khoảng 5% kính tự nổ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu dù không có tác động của ngoại lực. Đặc biệt, mùa hè nhiệt độ cao thì khả năng kính tự nổ xảy ra cao hơn những mùa khác trong năm.

Đã có không ít trường hợp kính cường lực bất ngờ nổ tung, mảnh vụn bắn đầy sàn nhà.

Vậy làm thế nào để chọn được kính cường lực tốt, an toàn cho gia đình, hạn chế được tối đa nguy cơ kính phát nổ gây nguy hiểm, nhất là gia đình có con nhỏ?

Theo chia sẻ của anh Ngô Văn Khang - chuyên viên của một công ty kính lớn tại Hà nội, các gia đình nên chọn kính cường lực dán bởi loại kính này có độ an toàn cao nhất. Đặc biệt, với phòng tắm, các gia đình nên dùng kính cường lực dày 10 li có dán decan hoặc phun cát.

“Chọn kính cường lực còn liên quan đến mục đích sử dụng. Với những gia đình có con nhỏ nên dùng kính cường lực dán decan hoặc phun cát có độ an toàn cao nhất.

Kính cường lực có nhiều độ dày khác nhau. Trong đó, kính cường lực 12 li thường dùng làm vách, cửa cho gia đình, còn cabin, lan can kính cầu thang trong nhà thường dùng kính cường lực 10 li. Lan can ngoài trời thường hay dùng cường lực dán. Trong phòng tắm nên dùng cường lực 10 li có dán decan hoặc phun cát”, anh Khang tư vấn.

Trong phòng tắm nên dùng cường lực 10 li có dán decan hoặc phun cát.

Cũng theo anh Khang, kính cường lực có thể chịu nhiệt khoảng 300 độ C nên trong phòng tắm, việc tắm nước nóng không ảnh hưởng tới kính.

Nói thêm về nguyên nhân kính cường lực bị nổ vỡ, anh Khang cho biết, đó là do trong thành phần của kính cường lực có một chút tạp chất. Khi tạp chất gặp điều kiện thích hợp sẽ hoạt động gây phá vỡ liên kết ở trong kính. Tuy nhiên, trường hợp kính cường lực vỡ nổ rất hy hữu.

“Lắp đặt kính an toàn còn liên quan đến vấn đề kỹ thuật, yếu tố đệm kê kích, khoan khoét, chỉ tiêu khoan khoét theo tiêu chuẩn ở Việt Nam. Vì vậy có nhiều yếu tố cần lưu ý.

Quy trình sản xuất kính cường lực gồm các bước: Tối ưu kính thành phẩm từ nguyên liệu, sau đó cắt, mài rồi gia công khoan khoét theo yêu cầu khách hàng. Bước tiếp theo là giao nhiệt và tôi. Công đoạn nào cũng quan trọng vì để cấu thành một sản phẩm đẹp và hoàn mỹ, an toàn không thể thiếu tất cả công đoạn đó”, anh Khang chia sẻ.

Với những gia đình có con nhỏ nên dùng kính cường lực dán decan hoặc phun cát có độ an toàn cao nhất.

Chia sẻ thêm về cách chọn kính cường lực an toàn, bạn N.T.T - nhân viên một công ty kính ở Hà Nội cũng cho biết, kính cường lực dán đề can phía ngoài là an toàn nhất với gia đình có con nhỏ.

Nếu trường hợp không may bị nổ vỡ, miếng đề can sẽ dính những mảnh vỡ lại với nhau, đứng im tại chỗ, không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Ngoài ra, để lắp đặt kính trong phòng tắm an toàn nhất, các gia đình có thể dùng vách tắm kính cửa mở quay.

Cũng theo các chuyên gia, gia đình nên kiểm tra, bôi trơn, nâng bản lề kính cửa định kỳ, tránh để kính bị vênh, chạm xuống sàn nhà hoặc tường sẽ rất nguy hiểm.

Khi lắp đặt kính cường lực, mọi người nên chọn những đơn vị thi công sản xuất, lắp kính chuyên nghiệp, trong quá trình lắp, hai bên cũng nên có sự giám sát kiểm tra và đảm bảo lắp đúng kỹ thuật để giữ an toàn cho bản thân và gia đình.

