Cảnh báo cho con mối nguy hiểm đến từ người lạ

Hãy dạy con cách phản ứng khi gặp “người lạ”

Nhận diện tình huống nguy hiểm - an toàn

Trên thực tế, có nhiều “người lạ” không gây nguy hiểm cho con, ví dụ các sĩ quan cảnh sát. Do đó, hãy chỉ cho con cách đến đồn công an ở gần nhà hay gần trường để kêu gọi sự giúp đỡ trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, nhân viên bảo vệ ở trường học, các giáo viên trong trường cũng là những người lạ an toàn với con.

Dĩ nhiên, con cần biết cách nhận diện và đề phòng “người xấu”. “Người xấu” không phải là những người có diện mạo đáng sợ mà hoàn toàn có thể là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, ngọt ngào lấy kẹo dụ dỗ con. Do đó, con cần phải biết cảnh giác và không tạo cơ hội cho “người xấu” tiếp cận.

Xử lý các tình huống nguy hiểm

- Khi ở nhà: Cha mẹ cần dặn dò con không tự ý mở cửa cho người lạ. Nếu chuẩn bị có bạn bè hoặc người thân đến chơi khi cha mẹ vắng nhà, cha mẹ cần thông báo kĩ càng cho con và tốt nhất, nên hẹn giờ giấc cha mẹ đã có mặt ở nhà.

Khi cha mẹ vắng nhà, con nên đóng cửa chính và cửa sổ. Ngoài ra, cha mẹ nên để lại một danh sách người thân kèm số điện thoại để con liên hệ trong trường hợp không gọi được cho cha mẹ.

- Khi ở ngoài: Đến những nơi công cộng, con nên ở gần đám đông bạn bè, không nên tách ra đi lẻ. Hãy dạy cho con cách nói “không” với người lạ khi họ cố ý tiếp cận, nhờ vả con. Con cần phải hiểu rằng, nếu họ thực sự cần giúp đỡ thì họ có thể nhờ những người trưởng thành xung quanh. Ngoài ra, con nên nói to, mạnh dạn để những người xung quanh chú ý đến.

- Khi lên mạng: Cha mẹ cần sớm phổ biến cho con những mối nguy hại trên mạng, không để con tự ý chia sẻ thông tin cá nhân với bạn “ảo”. Trong trường hợp con bị bắt nạt, quấy rối trên mạng, con nên lập tức chia sẻ cho cha mẹ biết.

Theo Trà Xanh

MOM/Dân Trí