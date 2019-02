Cách đơn giản để giàu gấp rưỡi của một tỷ phú

Trong một video được Michael Hood – đồng sáng lập hãng khởi nghiệp Voiceflow đăng trên trang cá nhân tháng trước, Hood đã hỏi Warren Buffett: "Ông có lời khuyên nào dành cho người trẻ ở độ tuổi 21, 22 vừa tốt nghiệp không?". Huyền thoại đầu tư đã trả lời: "Một cách dễ dàng để giàu gấp rưỡi so với hiện tại, ít nhất là như thế, là cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn, cả nói lẫn viết. Không thể giao tiếp chẳng khác nào nháy mắt với một cô gái trong bóng tối. Chẳng có tác dụng gì cả. Bạn có thể cực kỳ thông minh, nhưng phải biết cách truyền tải nó".

Cách đây 10 năm, Buffett từng đề cập đến điểm yếu của mình trong một cuộc phỏng vấn với BBC. "Tôi rất sợ nói chuyện trước đám đông khi còn học trung học và cao đẳng", ông nói, "Tôi không thể làm điều đó".

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett trong một sự kiện. Ảnh: CNBC

Vì vậy, ở tuổi 19, Buffett đã đăng ký một khóa học về giao tiếp tại Dale Carnegie. Học viện này được đặt tên theo một nhà diễn thuyết có sức thuyết phục và là tác giả nổi tiếng với tác phẩm "How to Win Friends and Influence People".

Những kỹ năng học được đã biến ông từ người vụng về sang tự tin và thành công trong lĩnh vực kinh doanh về sau. Ông từng nói: "Nếu bạn không thể giao tiếp, trò chuyện với người khác và diễn đạt những ý tưởng thì bạn đang bỏ lỡ tiềm năng của mình".

Tỷ phú Anh – Richard Branson cũng đồng tình với quan điểm trên. Trong một bài đăng năm 2016, ông cho biết: "Ngày nay, nếu muốn trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, bạn phải giỏi kể chuyện. Dĩ nhiên, kể chuyện hay cũng chẳng có tác dụng gì nếu sản phẩm hay ý tưởng của bạn quá tồi. Nhưng có sản phẩm tốt vẫn là chưa đủ, bạn cần làm cho mọi người biết đến nó nữa".

Theo Hà Thu

CNBC/VnExpress