Bọ chét sinh sôi nảy nở rất nhanh vào mùa xuân nhất là trong các tấm thảm, đây là cách tiêu diệt chúng

Các loại bọ chét phá hoại nhà cửa thực sự là một nỗi ám ảnh lớn đối với các chị em. Không chỉ vậy chúng còn gây tác hại đến sức khỏe con người.

Bọ chét có khoảng 3.000 loài nhưng chỉ có khoảng hơn chục loài thường đốt máu người. Những loài bọ chét có ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của con người là bọ chét chuột, bọ chét người, bọ chét chó và mèo. Ấu trùng bọ chét ăn chất hữu cơ trong các tấm thảm hay bộ đồ giường.

Và mùa xuân, chúng sinh sôi, nảy nở rất nhanh, đặc biệt là trong những tấm thảm mà chúng ta sử dụng hằng ngày. Hãy loại bỏ hết những con bọ chét đáng ghét ấy trước khi chúng làm hỏng giường hay các đồ nội thất trong nhà.

Tuy nhiên, việc sử dụng các loại chất hóa học dù trực tiếp hay gián tiếp đều ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Dưới đây là một số cách diệt bọ chét tại nhà đơn giản, không tốn kém mà thân thiện với môi trường.

Muối ăn

Ở những nơi có nhiều bọ chét tập trung, bạn rắc muối lên đó và để trong thời gian ít nhất là một ngày rồi lấy máy hút bụi hay chổi ra làm sạch. Làm như vậy vài lần trong 1 tuần, bọ chét sẽ bị tiêu diệt triệt để đấy.

Máy hút bụi

Máy hút bụi là thứ vũ khí hữu hiệu đầu tiên loại bỏ tất cả các loại bọ chét. Đặc biệt, những chiếc máy hút bụi sử dụng bộ lục tiêu chuẩn hoặc bộ lọc HEPA có khả năng loại bỏ đến 99.96% vi khuẩn, bụi bẩn, bọ ve và nấm mốc.

Ngoài ra, máy hút bụi robot còn sử dụng tia cực tím để loại bỏ bọ ve và trứng bọ ve trên sàn nhà, thảm trải nhà. Các tia cực tím khi tiếp xúc với sàn nhà sẽ giết chết các loại vi khuẩn, mang đến cho ngôi nhà một môi trường trong sạch và vô trùng.

Giấm táo

Để dùng giấm táo loại bỏ bọ chét trong ngôi nhà bạn, trước tiên, người nội trợ cần pha giấm táo với nước theo tỷ lệ là 2 phần nước : 1 phần giấm táo. Sau đó, cho dung dịch vào bình xịt và xịt lên thảm, sàn nhà, mọi nơi có bọ chét. Dưới tác dụng của giấm táo, lũ bọ chét sẽ không còn làm phiền bạn nữa nhé.

Bột hàn the

Bột hàn the thường được sử dụng để sản xuất một số dung dịch diệt khuẩn ngoài da hoặc ở niêm mạc, thuốc tẩy uế và hóa chất diệt côn trùng. Có thể sử dụng bột hàn the để trực tiếp loại bỏ côn trùng trên thảm. Rắc bột hàn the lên thảm nhà và để lại trong vòng 1 đêm sau đó sử dụng máy hút buii vào buổi sáng hôm sau. Nó sẽ loại bỏ hết các loại bọ chét có trong thảm.

Bã mía

Xin một ít bã mía từ cửa hàng, xe bán nước mía hoặc mua mía về ăn và giữ lại phần bã. Sau đó, vào ban đêm, bạn đặt bã mía ở mọi nơi có bọ chét, bã mía sẽ thu hút lũ bọ chui vào đó. Sáng hôm sau, bạn chỉ việc lấy bã mía ra đốt, diệt gọn lũ bọ chét đáng ghét nhé.

Bên cạnh những biện pháp trên bạn cũng cần chú ý việc vệ sinh nhà cửa môi trường sống sạch sẽ, bảo vệ da bằng các thuốc bôi chống côn trùng, hạn chế nuôi thú (chó, mèo) trong nhà.

Tự bảo vệ cá nhân bằng những biện pháp vệ sinh đơn giản như: quét dọn, cọ rửa sàn nhà và giữ nhà sạch sẽ để loại bỏ bọ chét, trứng, ấu trùng và kén của nó.

Đối với bọ chét đốt người, chúng không thường xuyên lưu lại trên người sau khi đốt máu mà chúng ẩn vào các khe, kẽ, thảm, chăn, màn, giường, chiếu… cần phải thường xuyên quét dọn nhà cửa, đặc biệt là các phòng ngủ, có thể ngăn cản được sự nhiễm bọ chét với số lượng lớn.

Lily (th)