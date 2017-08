7 ngày dọn dẹp nhà cửa theo từng bước rất khoa học để nhà sạch bóng khi tiết trời chuyển mùa

Ngày 1: Mất 15 phút để lấy động lực dọn dẹp nhà cửa

Bắt đầu một công việc gì đó bạn thường phải trải qua một khoảng thời gian để đấu tranh – đặc biệt nếu như đó là công việc khiến bạn sợ hãi. Nhà tổ chức Rachel Rosenthal nói: "Có nhiều cơ hội, động lực từ sự tiến bộ ngay lập tức sẽ truyền cảm hứng cho bạn để dành 15 phút dọn dẹp nhà cửa”.

Ngày 2: Đưa tất cả đồ dùng về một chỗ

Mỗi căn nhà đều có một vùng trống, nơi bạn có thể đổ nhiều đồ đạc khác nhau trong nhà ra để bắt đầu dọn dẹp, trùng tu lại. Dẹp bỏ lộn xộn là điều bạn cần làm ngay lập tức nhưng sẽ không ngăn chặn được hết số rác bụi đọng lại. Thay vào đó, bạn cần dành thời gian để đánh giá chính xác vị trí đó đang được sử dụng, sau đó thiết lập cụ thể từng vị trí đặt. Giấy tờ có thể xếp vào các ô tường hoặc túi xách.

Ngày 3: Dọn dẹp nhà bếp

Kelly McMenamin, tác giả của cuốn sách Organize Your Way Plus cho hay, hãy dọn dẹp những đồ dùng gia vị làm salad trong bếp của bạn đã mở quá 3 tháng. Bạn cũng nên vứt bỏ bất cứ loại thảo dược khô nào được đựng trong nhà bếp quá 2 năm. Dọn dẹp sạch bụi bặm bám vào những chiếc chai lọ trong nhà bếp của bạn.

Ngày 4: Chú ý đến những chiếc cửa sổ

Nhà khoa học về sức khoẻ môi trường Tiến sĩ Luz Claudio nói: “Việc tiếp xúc với ánh sáng qua cửa sổ có thể tác động lớn đến hạnh phúc trong ngôi nhà bạn”. Ông khuyên hãy lau chùi cửa sổ, làm sạch những vật dụng bằng dung dịch dấm (cho vào bình xịt, xịt vào các cánh cửa sổ) vào một ngày trời nhiều mây.

Ngày 5: Sắp xếp lại đồ đạc

Hãy thử đổi chỗ ghế sofa với những chiếc ghế khác trong phòng khách để tạo ra không gian tiếp khách mới. “Khi bạn tìm thấy những ứng dụng mới cho đồ đạc hiện tại, chúng sẽ mang lại cho bạn cảm hứng sáng tạo”, Vanessa Diaz cho biết. Và như một phần thưởng, bạn sẽ có quyền truy cập mới vào những phần khó khăn nếu không thể tiếp cận được. Tận dụng lợi thế bằng cách giặt thảm bằng baking soda, để nguyên trong 15 phút, sau đó hút sạch sẽ giúp thảm sạch, không mùi.

Ngày 6: Sửa soạn lại các loại khăn, vỏ gối, ga giường

Huấn luyện viên Clare Kumar cho biết, khi thời tiết ấm lên, việc chuyển sang màu sắc tươi sáng, đậm nét cũng là điều cần thiết và ngược lại. Hãy cân nhắc đến khăn chùi, gối xinh xắn, hoặc bộ đồ giường mới. Màu vàng có thể làm cho bạn cảm thấy tràn đầy sức sống, trong khi đó màu xanh lam tạo cảm giác thư thái. Và các chuyên gia về phong thủy nói rằng màu xanh lá cây thể hiện sự sinh sôi và khởi đầu mới hoàn hảo.

Ngày 7: Sắp xếp lại tủ quần áo

Loại bỏ những chiếc móc treo đồ mỏng, gấp những bộ cánh mùa hè theo hình chữ nhật một góc gọn gàng. Sau đó bạn có thể xếp áo len, khăn quàng ra những ô kệ gần nhất, tiện nhất để lấy. Chuyên gia Alison Kero khuyên bạn nên sắp xếp gọn gàng, theo từng loại vào các ô đựng để bạn không rơi vào tình trạng “hôm nay mặc gì”.

Theo Afamily/ Goodhousekeeping