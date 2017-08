7 mẹo chỉ người đi máy bay thường xuyên mới biết

Máy bay ngày nay được xem là một trong những phương tiện di chuyển phổ biến nhất đối với các du khách, không chỉ bởi sự tiện lợi, nhanh gọn mà còn cả những dịch vụ, trải nghiệm khi được hoà mình vào bầu trời xanh. Dưới đây là những kinh nghiệm đối với một số chi tiết nhỏ mà nếu chú ý tới, du khách sẽ có những chuyến bay dễ chịu nhất.

Ghế ngồi cạnh cửa sổ luôn mát hơn

Khi máy bay đạt tới độ cao nhất định, nhiệt độ ngoài trời có thể xuống tới -60 hoặc -65 độ C. Hiện tượng này mang lại cảm giác mát mẻ đối với mọi hàng ghế cạnh cửa sổ cho dù bạn ngồi ở dãy đầu hay cuối máy bay. Vào mùa hè, khi hầu hết hành khách đều diện trang phục mỏng, nhẹ, sự chênh lệch nhiệt độ này sẽ được bộc lộ rõ nhất. Vậy nên nếu là fan của bầu trời và ghét bị chảy mồ hôi, bạn hãy mạnh dạn đặt ngay những chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Không nên uống cà phê và trà

Nước uống đun sử dụng pha trà, cà phê trên máy bay được cho là có khả năng sinh ra các loại vi khuẩn ác tính như E Coli hay tụ cầu khuẩn. Nghiên cứu này được Telegraphcông bố dựa trên khảo sát của Phòng Sức khoẻ Hong Kong đối với mẫu nước từ 22 chuyến bay. Kết quả cho thấy 14 mẫu trong số này không đạt chuẩn chỉ tiêu an toàn vệ sinh. Do vậy, để an toàn và yên tâm nhất, phần lớn hành khách sành sỏi chỉ yêu cầu một chai nước khoáng hoặc nước trái cây.

Hạn chế tiếp xúc với bàn ăn và túi đựng đồ trước mặt

Nhiều hành khách thường có thói quen vo viên rác và nhét vội vào túi ở ngay trước mặt. Mỗi khi chuyến bay kết thúc, các nhân viên dọn dẹp chỉ đủ thời gian vơ vội mớ rác này thay vì làm sạch, khử trùng. Tuy vậy, điều này chưa đủ tệ hại bằng việc bàn ăn gập còn có thể bẩn hơn. Trên trang Redit, một số tiếp viên các hãng hàng không cũng thừa nhận họ từng chứng kiến cảnh các vị phụ huynh dùng chiếc bàn này làm kệ thay tã cho con. Thế nên những hành khách thường xuyên đi máy bay sẽ không đặt thức ăn trực tiếp lên mặt bàn, luôn mang theo giấy ướt khử trùng và giữ toàn bộ đồ đạc, tư trang trong túi xách cá nhân.

Thời gian khởi hành tốt nhất vào buổi sáng

Nếu có thể được lựa chọn chuyến bay, thời điểm hoàn hảo nhất sẽ là buổi sáng, vì ít có khả năng bạn bị hoãn chuyến vào lúc này. Hơn nữa, những người sợ đi máy bay càng nên lựa chọn chuyến khởi hành sáng bởi theo các chuyên gia về hàng không của tạp chíPlane And Pilot, đây cũng là thời điểm những suy nghĩ bất an được kiểm soát tốt nhất.

Hàng ghế phía đuôi máy bay được phục vụ chu đáo nhất

Thông thường, du khách luôn chọn ghế ngồi gần phía đầu máy bay để hưởng những lợi ích như được phục vụ bữa ăn đầu tiên và có nhiều lựa chọn, hoặc rời khoang sớm nhất khi phi cơ hạ cánh. Tuy vậy, theo kinh nghiệm của dân bay chuyên nghiệp, khu ghế gần đuôi máy bay - nơi có cabin phục vụ - sẽ giúp hành khách được tiếp viên ưu ái hơn, chẳng hạn được thêm đồ ăn miễn phí hay đáp ứng các yêu cầu đặc biệt khác. Lý do chính là khi ngồi đây, tiếp viên có thể yên tâm chiều theo yêu sách của bạn mà không phải chịu sự săm soi từ những vị khách khác, dẫn đến mất trật tự trên tàu bay.

Không thổi gối hơi căng phồng

Ngồi bên dân phượt chuyên nghiệp, bạn dễ thấy họ chỉ thổi gối hơi dăm ba lần và hầu như vẫn để "bảo bối" này xẹp lép lúc máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Càng lên cao, sự biến đổi áp suất trong cabin càng lớn và dễ khiến chiếc gối hơi đã phồng sẵn bị căng quá đà, gây nguy hiểm.

Gọi đồ ăn ở thực đơn đặc biệt

Nhiều hãng hàng không ngày nay còn phục vụ rất nhiều thực đơn đặc biệt với đồ chay, hải sản hay thức ăn kiêng, phù hợp với văn hóa, thói quen, khẩu vị vùng miền, tôn giáo hay chế độ ăn uống của du khách… Ngay cả khi không có lựa chọn đặc biệt nào, dân phượt chuyên nghiệp vẫn gợi ý bạn có thể tham khảo những thực đơn này bởi đồ ăn thường tạo cảm giác ngon miệng, dễ ăn hơn so với những món cố định trong các chuyến bay.

Theo Trần Hằng

VnExpress/Bright Side