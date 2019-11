7 kiểu tiêu tiền khiến bạn nghèo suốt đời mà người giàu không bao giờ phạm phải nhưng người nghèo rất hay "dính"

1. Tiêu tiền nhiều hơn cả số tiền mình kiếm được

Một trong những nguyên tắc đầu tiên mà những người giàu có luôn áp dụng đó là: chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được. Đây được coi là nguyên tắc quan trọng nhất quyết định sự thành công của họ. Đối với người nghèo, họ luôn có tư tưởng chi tiêu nhiều hơn những gì họ kiếm được.

Họ thường có suy nghĩ, phải đi vay thì mới có động lực kiếm tiền. Và chính suy nghĩ ấy khiến họ luôn mắc kẹt trong những khoản nợ nần từ tháng này đến tháng kia, trong khi đó công việc có thể không được ổn định để họ kiếm tiền bù lại.

Một nhà đầu tư nổi tiếng - John Templeton - đã khuyên rằng bạn cần tiết kiệm 50% khoản tiền thu về, dù ít hay nhiều. Nếu con số trên là quá lớn, thì bạn có thể xem xét ở mức 10-15%.

Nếu gia đình bạn chưa có cách chi tiêu hợp lý, vậy thì bạn cần thời gian để điều chỉnh thói quen chi tiêu sao cho không vượt quá nguồn tài chính hàng tháng. Sự thay đổi đột ngột về cách chi tiêu sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống khiến bạn và gia đình không đủ kiên trì để đạt được mục tiêu. Bạn có thể tham khảo một số bí quyết quản lý tài chính trong gia đình, để có những biện pháp quản lý hiệu quả hơn.

2. So sánh với những người khác

Ảnh minh họa

Đa số mọi người sống phụ thuộc vào đồng lương, so sánh tài chính với họ sẽ đảm bảo bạn không bao giờ xây dựng được sự giàu có. Cũng đừng so sánh với những người nghèo khổ để tự hào rằng mình đầy đủ hơn. Tài sản của người khác, dù nhiều hay ít, cũng không để dành trả các hóa đơn cho bạn, không để trả lương hưu cho bạn và không mang lại cho bạn sự an tâm. Vì thế so sánh tiền bạc của mình với người khác là vô nghĩa.

3. Mua thứ đầu tiên bạn thấy mà không nhìn xung quanh

Từ các dịch vụ thuê bao hàng tháng đến các khoản bảo hiểm, từ quần áo đến xe cộ... luôn có nhiều mức giá khác nhau. Nếu bạn không tìm hiểu và so sánh vài nơi cung cấp hàng, bạn có thể phải trả nhiều tiền hơn cần thiết.

Dù là khoản chi tiêu đắt tiền hay rẻ tiền, bạn cũng nên xem xét xung quanh trước khi mua. May mắn là bạn có thể dễ dàng so sánh giá cả online. Dù mua cái gì, hãy đảm bảo bạn so sánh ít nhất ba doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau để có được giá tốt nhất, như thế bạn chắc chắn sẽ không bị "hớ".

4. Không ghi chép chi tiêu của mình

Chúng ta đều nghĩ mình biết rõ tiền có từ đâu và sẽ tiêu nó vào việc gì. Tuy nhiên thật đáng buồn là chúng ta thường ước lượng. Chúng ta có thể hiểu rất rõ những khoản chi chính và lớn nhưng thường mù mờ với những món chi tiêu lặt vặt. Nhiều khoản lặt vặt cộng lại có thể khiến bạn thâm hụt ngân sách nhiều hơn một khoản lớn.

Một ý tưởng tuyệt vời là bạn hãy ghi chép tất cả những khoản thu và chi của mình, dù lớn dù nhỏ. Bằng cách này, bạn sẽ có một ý tưởng tốt hơn cho việc kiểm soát tài chính của mình.

5. Đầu tư theo các xu hướng là cách tiêu tiền khiến bạn nghèo bền vững

Tránh đầu tư vào những công nghệ mới nhất và lớn nhất, bởi chúng hoàn toàn có thể được thay thế bằng những công nghệ mới khác. Warren Buffett đầu tư vào điện, đường sắt, ngân hàng, bảo hiểm, nước giải khát, bánh kẹo và các công ty thực phẩm. Đừng đi tàu lượn, hãy đi những con đường bộ dài hơn, chậm hơn nhưng chắc chắn sẽ tới đúng đích.

6. Theo đuổi những sở thích tốn kém

Nếu có những sở thích phải tốn nhiều tiền thì đừng hỏi tại sao bạn không thể tiết kiệm. Là fan ruột của một đội thể thao, chơi gôn hoặc sưu tầm đồ cổ có thể khiến bạn khánh kiệt nếu bạn không cẩn thận.

Bạn không nhất thiết phải từ bỏ tất cả các sở thích, chỉ cần đảm bảo mình có đủ khả năng nếu đầu tư cho chúng. Bạn đang tiết kiệm tiền nghỉ hưu? Bạn đã có một quỹ đề phòng những trường hợp khẩn cấp? Nếu câu trả lời là không, bạn nên suy nghĩ lại trước khi chi tiêu cho sở thích của mình.

7. Tiết kiệm chỉ để tiết kiệm

Người ta không thể tạo ra sự giàu có chỉ bằng cách tiết kiệm tiền. Lãi suất của các ngân hàng không cao hơn tỷ lệ lạm phát là bao. Và quan trọng hơn, tiền bạc nhàn rỗi dường như luôn tìm thấy lý do để bạn phải chi tiêu.

Bạn không nên mang theo tiền mặt hoặc thẻ tín dụng bên người vì khi cầm nó, bạn luôn có lý do để sử dụng.

Để đảm bảo đạt được mục tiêu giàu có, từ khi 25 tuổi, tôi chuyển tiền thặng dư vào các khoản đầu tư tương lai, mà tôi không dễ dàng truy cập, vì vậy tiền luôn sẵn sàng khi tôi có đủ kiến thức và quyết tâm đầu tư.

Ngoài ra hãy vạch ra cho mình một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Chẳng ai làm giàu thành công nếu tối ngày ăn uống, la cà quán bar tán dóc với bạn bè và chạy theo những xu hướng công nghệ. Nếu không vạch ra một kế hoạch chi tiêu hợp lý thì bạn sẽ chẳng mấy chốc mà tiêu hết tiền lương của mình. Vấn đề ở đây là, hãy lên danh sách những thứ cần mua, cần chi tiêu trong tháng, số dư còn lại hãy bỏ vào sổ tiết kiệm.

Lily (th)