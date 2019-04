5 dấu hiệu bạn giàu mà không biết

Nhiều người ở Mỹ cho rằng "giàu có" nghĩa là nằm trong nhóm 1% thu nhập cao nhất. Hoặc ít nhiều thì cũng có khả năng mua được căn biệt thự hào nhoáng, thong dong dành cả đời trải nghiệm những kỳ nghỉ sang trọng.

Nhưng "giàu có" cũng có thể là một trạng thái của tâm trí. Cựu nhân viên ngân hàng Kristin Addis nói rằng cô cảm thấy giàu hơn khi được du lịch khắp thế giới dù thu nhập giảm 40% so với trước. Các triệu phú tự thân của "Câu lạc bộ nhà đầu tư West Texas" nói các mối quan hệ của họ giá trị hơn số tiền kiếm được.

Mặc dù "giàu" là một quan điểm chủ quan nhưng theo Business Insider, có 5 dấu hiệu cơ bản chứng tỏ bạn giàu nhưng có thể không nhận ra.

Không hoặc nợ rất ít

Nếu không mắc nợ hoặc chỉ nợ một ít, rất có thể bạn đang giàu hơn mình nghĩ. Đây là quan điểm của một nhà cố vấn tài sản ở Mỹ. Thực tế, một phần tư người dân nước này có nợ vay sinh viên, nợ hộ gia đình đạt mức kỷ lục vào năm 2018.

Nếu bạn là một trong số những người may mắn giữ lại được nhiều tiền sau khi kiếm được, bạn đã giàu hơn không ít người. "Hầu hết mọi người không nhận ra rằng trong cuộc sống, không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền", Robert Kiyosaki viết trong tác phẩm kinh điển "Rich Dad Poor Dad".

Sống thoải mái với thu nhập

Sống trong khả năng hoặc chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất nhiều người không làm được. Báo cáo năm 2015 của The Pew Charitable Tr Trust cho biết, chỉ 46% người Mỹ được hỏi nói rằng họ kiếm được nhiều hơn số tiền cần chi tiêu. Ở nước này, nếu kiếm được nhiều tiền hơn số tiền cần chi tiêu thì người đó đang làm tốt hơn gần một nửa dân số còn lại.

Một nhà hoạch định tài chính nói với Business Insider rằng ông luôn khuyên các triệu phú USD sống dưới mức kiếm được. "Họ không sống tằn tiện bằng bất cứ cách nào nhưng cũng không tiêu hoang cho những chiếc xe hơi xa hoa, những ngôi nhà quá khổ với bể bơi chuẩn Olympic", vị này nói.

Tiết kiệm dễ dàng

Gần một phần năm người Mỹ không có gì tiết kiệm, theo khảo sát năm 2018 của Bankrate. Thiếu một công việc lương cao, chi phí cao và nợ là thủ phạm chính của việc không thể tiết kiệm. Nếu bạn có thể tiết kiệm dễ dàng, bạn đang làm tốt hơn hầu hết người Mỹ.

Đủ khả năng nghỉ hưu đúng tuổi

Ở Mỹ, tuổi nghỉ hưu theo truyền thống là 65. Nhưng điều đó đang dần thay đổi khi nhiều người già nước này thấy rằng họ không thể sống hơn 20 năm tiếp theo mà không có thu nhập. Bloomberg dẫn dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết, gần 20% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên vẫn đang làm việc.

Trung tâm Nghiên cứu Nghỉ hưu TransAmerica nói khoảng một nửa số người già vẫn đang làm việc là do các vấn đề tài chính. Nghiên cứu năm 2019 của GoBankingRates, 43% người Mỹ sẽ nghỉ hưu không đúng kế hoạch. Nhiều người nói họ không để dành tiền được cho nghỉ hưu vì phải vật lộn với các hóa đơn hàng tháng. Do đó, nếu bạn đủ khả năng nghỉ hưu khi muốn thì bạn đang ở một vị trí tốt so với nhiều người Mỹ lớn tuổi.

Không mắc kẹt trong kiếm tiền

"Những gì tôi nhận ra theo thời gian là bằng nhiều cách, tiền nói lên sự tự do", triệu phú tự thân và người sáng lập NastyGal Sophia Amoruso viết trong cuốn sách tên "#GIRLBOSS".

Theo cô, nếu bạn học cách kiểm soát tài chính của mình, bạn sẽ không cảm thấy bị mắc kẹt trong công việc, địa điểm hoặc các mối quan hệ mà bạn ghét chỉ vì không đủ khả năng đi nơi khác. "Ở một vị trí tốt về tài chính có thể mở ra nhiều cánh cửa. Ở một vị trí xấu thì chúng có thể đóng sầm trước mặt bạn", cô viết.

Theo Phiên An

Business Insider/Helino