4 lỗi cần tránh để không mất tiền oan trong năm 2019

Nếu bạn quyết tâm giàu có hơn vào năm 2019 thì việc học hỏi các kinh nghiệm đầu tư và tiết kiệm rất quan trọng. Ngoài ra, bạn cũng cần phải biết những điều không nên làm trong thói quen chi tiêu. Để giúp bạn không mất tiền oan, CNBC Make It đã tổng hợp 4 sai lầm về tiền bạc cần tránh trong năm mới, được gợi ý từ các chuyên gia tài chính và triệu phú USD tự thân.

Kevin O'Leary: Đừng nợ thẻ tín dụng

Chuyên gia tài chính Kevin O'Leary. Ảnh: CNBC

Chuyên gia tài chính và ngôi sao của Shark Tank Mỹ - Kevin O'Leary nói rằng trả lãi suất cao cho thẻ tín dụng là điều 'điên rồ' và cần phải tránh bằng mọi giá. Ông nói với CNBC rằng, sai lầm lớn nhất của những người trẻ là cho rằng nợ thẻ thì miễn phí.

"Mọi người sử dụng thẻ tín dụng theo cách thực sự phi thường. Họ cho rằng sẽ không mất gì khi cà thẻ tín dụng", O'Leary khuyến nghị một giải pháp rất đơn giản là 'Đừng tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được'.

Danielle Town: Đừng chỉ biết tiết kiệm

Chuyên gia về đầu tư Danielle Town. Ảnh: Thriveglobal

Nếu bạn chỉ tiết kiệm mà không đầu tư thì bạn sẽ mất tiền trong thời gian dài. Đây là lưu ý của Danielle Town, tác giả quyển sách 'Invested: How Warren Buffett and Charlie Munger Taught Me to Master My Mind, My Emotions, and My Money (with a Little Help from My Dad)'.

Lạm phát làm cho giá cả tăng lên và khiến giá trị số tiền bạn dành dụm mất đi theo thời gian. Mặc dù tờ 20 USD vẫn luôn có giá 20 USD, khả năng mua hàng hóa của nó kém dần từng ngày.

Các chuyên gia khuyên cần có một khoản tiết kiệm cho chi phí sinh hoạt 3-6 tháng. Khi đã làm được, bạn cần bắt số tiền còn lại làm việc. "Thuốc giải độc để không mất tiền do lạm phát là đầu tư. Bạn đã phải làm gì đó với tiền của mình", Town nói.

David Bach: Đừng mua xe mới

Triệu phú USD tự thân David Bach. Ảnh: CNBC

Một chiếc xe là cần thiết để di chuyển từ điểm A đến điểm B. Nhưng triệu phú USD tự thân kiêm tác giả sách David Bach cho rằng mua mới thì không đáng.

"Thực tế, bạn sẽ không làm gì lãng phí tiền hơn trong đời so với việc mua một chiếc xe mới", ông nói với CNBC Make It. Theo quan điểm của ông, ngay khi bạn lái chiếc xe thì nó đã bắt đầu mất giá trị. Tại Mỹ, sau một năm sử dụng, chiếc ôtô thường mất giá 20-30%. Sau 5 năm, chiếc xe có thể mất 60% giá trị so với ban đầu.

Thay vào đó, Bach khuyên bạn nên mua một chiếc xe cũ đã được chạy 2-3 năm, nhất là xe của các đơn vị cho thuê xe nếu được, vì nó gần như mới nhưng có thể tiết kiệm đến 30%.

Barbara Corcoran: Đừng quá tay cho nhà cửa

Triệu phú USD tự thân Barbara Corcoran. Ảnh: CNBC

Theo triệu phú USD tự thân Barbara Corcoran, điều quan trọng khi mua nhà là đảm bảo bạn đủ tiền mua nó và duy trì nó sau khi mua. "Sai lầm lớn nhất mà những người mua nhà lần đầu mắc phải là quên rằng họ cần đóng phí", bà nói.

Lời khuyên này đặc biệt hữu ích tại Mỹ, nơi chủ nhà cần đóng các loại bảo hiểm nhà, thuế tài sản, phí kiểm tra, phí nộp đơn, khiến căn nhà tăng giá thêm 2-5% so với ban đầu. Tuy nhiên, dù là bất cứ đâu, người mua nhà cũng cần phải tính đến các khoản thuế, phí cần thiết phải đóng lúc nhận nhà và trong quá trình ở.

Theo Phiên An

CNBC/VnExpress