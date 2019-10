4 dấu hiệu của người đi đâu cũng may mắn

Mỗi người luôn khát khao, trông đợi vào may mắn, tuy nhiên, may mắn không phải tự nhiên mà có. Trên thực tế, một người khi thể hiện được 4 dấu hiệu dưới đây thì sẽ thường có được may mắn, cuộc sống sẽ ngày một tốt đẹp.

1. Sẵn lòng đối mặt với thực tế

Có thể hiểu rằng sự may mắn chúng ta đón nhận được trong đời sống xuất phát từ chính việc sẵn sàng đối mặt với thực tế. Lý do mà nhiều người không gặp may, là do họ không đối diện được với thực tại. Khi gặp thất bại, những người này có xu hướng từ bỏ, chết chìm sau cú ngã thay vì phân tích sai lầm và rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình. Những người như vậy, sẽ không bao giờ có được may mắn.

Có một sự thật là: May mắn không bao giờ tách rời với nỗ lực và sự can đảm đối diện thực tại. Những người không ngừng nghỉ làm việc, làm việc chăm chỉ, sẽ có cơ hội của chính mình. Xuất phát điểm có thể là khó khăn, nhưng đó không phải lý do cho sự từ bỏ, trốn chạy thực tại, bởi mọi khó khăn đều là tức thời. Chỉ cần đủ can đảm vượt qua khó khăn, bạn sẽ tự tìm ra cơ hội của mình, phần thưởng chính là sự may mắn bạn nhận được.

Vì thế, nếu bạn muốn có may mắn hay muốn điều chỉnh sự may mắn của mình, trước tiên cần điều chỉnh tâm lý của chính bạn, thông qua việc đối diện thực tế và làm chủ cuộc sống.

2. Dám thử sức mà không sợ rủi ro, luôn tìm ra mục tiêu cho mình

Cuộc sống là chuỗi những trải nghiệm, và từng trải nghiệm mà mỗi người đi qua trong cuộc đời sẽ làm giàu có thêm vốn sống của họ, giúp họ tìm ra cách riêng để bước đi. Kể cả bạn ở xuất phát điểm thấp, nhưng khi bạn có được định hướng, mục tiêu phát triển cho riêng mình, thì vận may cũng sẽ tự nhiên mà đến.

Một doanh nhân thành đạt từng chia sẻ lại câu chuyện của mình: Anh đã vấp ngã trên thương trường, anh khởi nghiệp nhưng thất bại trong lĩnh vực mà mình chọn ban đầu. Tuy nhiên, anh không nản chí. Anh tự nhận ra rằng mình có tiềm năng trong lĩnh vực truyền thông nên lại một lần nữa dồn sức vào con đường mới mà mình lựa chọn. Và rồi anh đã có được cơ hội của mình. Thành công đến từ việc anh không từ bỏ.

Mỗi người luôn có con đường đi của riêng mình, con đường này sẽ giúp giải phóng đam mê, động lực, giúp bạn tìm thấy cho mình một cuộc đời ý nghĩa nhất.

Lý An - đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc từng kể quãng thời gian khó khăn của mình trong sự nghiệp: khi đó ông chưa tiếng tăm, phim làm ra chưa được chú ý. Ông có lúc tuyệt vọng, muốn từ bỏ con đường đã chọn. Lúc đó, vợ đã động viên, nói ông đừng bỏ cuộc, cần tiếp tục kiên trì bước tiếp. Lý An sau đó tiếp tục kiên trì và nỗ lực đeo đuổi đam mê, và rồi thành công đã mỉm cười với ông.

3. Có trách nhiệm với bản thân và không ngừng tự trau dồi

Bản chất của sự may mắn chính là dù chúng ta ở trạng thái nào, vị trí nào, chúng ta cũng không vội vàng, làm ẩu, mà trái lại, càng cần phải tìm ra điều tốt nhất để làm cho bản thân lẫn người xung quanh - đó là sự có trách nhiệm.

Rất nhiều người nghĩ rằng họ không hạnh phúc vì người khác hãm hại. Tuy nhiên, sai lầm của bạn là đặt niềm vui, hy vọng của mình vào người khác. Khi bạn là người có trách nhiệm với bản thân, bạn không để cảm xúc hay sự đánh giá của người khác quyết định vào cuộc sống của mình, mà thay vì thế, lắng nghe cảm xúc của chính bạn. Khi bạn tìm thấy cảm giác hài lòng, thỏa mãn nơi chính mình, đó chính là nguồn hạnh phúc thực sự.

Người xưa từng nói: "Dựa vào cây - cây có thể đổ, dựa vào người - người có thể đi, chi bằng dựa vào bản thân là tốt nhất". Chỉ có chính bản thân mỗi người là đáng tin cậy mà thôi.

Chịu trách nhiệm với bản thân, bên cạnh đó, còn có nghĩa là không ngừng tự cải thiện bản thân. Đôi khi vận may không mỉm cười với chúng ta, có thể là do chúng ta chưa đủ mạnh để nắm bắt lấy chúng, và chỉ nhờ việc phát triển khả năng của chính mình, bạn mới làm được điều đó. Đừng quên rằng may mắn liên quan mật thiết đến năng lực, giá trị của mỗi người. Khi bạn càng ít năng lực, vận may của bạn càng ít.

4. Sống trọn vẹn cho hiện tại, làm tốt nhất cho hiện tại

Trạng thái của một người có ảnh hưởng lớn đến sự may mắn của họ. Khi bạn sống cho hiện tại và tập trung tất cả năng lượng của bạn vào những việc bạn làm, cuộc sống sẽ có những bất ngờ.

Giáo sư Trung Quốc Lý Thiện Hữu từng đúc kết rằng: "Hãy để những việc trong hiện tại được thực hiện đến trọn vẹn, rồi may mắn tự nhiên sẽ tìm đến". Thế nên, cần học cách để làm tốt mọi việc thay vì ưu tư vào quá khứ, tương lai. Khi tâm trí của bạn bình yên và giảm bớt ưu tư, may mắn tự gõ cửa nhà bạn.

Mưu cầu sự an yên trong nội tâm là mong ước của nhiều người trong suốt cuộc đời, thế nên sự bình yên trong nội tâm của bạn xuất phát chính từ sự hiểu biết sâu sắc về hiện tại, quá khứ. Bạn càng làm tốt, giá trị của bạn càng được ghi nhận, chào đón trong mắt mọi người, tương lai bạn càng được đón nhận. Đó chính là một dạng may mắn.

