3 nhà Việt lọt top 50 nhà của năm trên website kiến trúc thế giới

Mỗi ngày Archdaily - trang web có trụ sở tại Mỹ - giới thiệu hàng trăm công trình trên toàn cầu. Riêng về nhà ở, tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1.000 ngôi nhà được giới thiệu tại đây. Theo Archdaily, thiết kế nhà ở cá nhân luôn là thách thức đối với một kiến trúc sư, vì vừa phải đảm bảo mong muốn của người dùng, vừa sáng tạo cách sống mới hàng ngày.

Hôm 23/7, trang web đã chọn ra 50 ngôi nhà của năm (The 50 Best Houses of 2019) - là những công trình được đăng tải từ 1/1/2019 đến nay, dựa trên tiêu chí được nhiều người đọc yêu thích nhất, trong đó có 3 ngôi nhà Việt Nam.

911-Villa

Bệt thự 3 tầng được xây dựng năm 2018 trên miếng đất rộng hơn 1.000 m2 tại quận 2, TP HCM. Đội ngũ thiết kế là VACO Design cho biết công trình được lấy cảm hứng từ Villa Savoye ở Pháp kết hợp cùng sự cởi mở của kiến trúc bản địa, hướng đến lối sống tối giản đương đại.

Chủ nhà là người sưu tầm xe hơi nên khu vực tầng hầm có sức chứa bảy chiếc xe hơi, cùng khu vực sân giữa được thiết kế để lấy ánh sáng tự nhiên và thông gió trời. ANHS House



Ngôi nhà là tổ ấm của một gia đình 3 thế hệ, nằm tại khu dân cư mới phát triển ở huyện Nhà Bè, TP HCM. Xung quanh là cỏ dại và kênh rạch, nơi có nhiều côn trùng, vì thế các kiến trúc sư của G+ Architects đã quyết định làm một tấm lưới bao quanh ngôi nhà, vừa thông gió tự nhiên vừa tránh được côn trùng.

Ngôi nhà có thiết kế nhẹ nhàng, hướng đến phong cách tối giản, chi phí bình dân. Diện tích đất 93m2, nhà xây hoàn thiện ba tầng, một tum và nội thất tốn 1,9 tỷ (thời điểm xây dựng năm 2018). hình ảnh công trình tại đây .

Hà House



Ngôi nhà 3 tầng là một thiết kế của VTN Architects, được hoàn thiện trong năm 2019. Đây cũng là tổ ấm của một gia đình 3 thế hệ, được xây trên miếng đất 137 m2, tọa lạc tại một khu dân cư mới phát triển, cách trung tâm thành phố tầm 15 phút lái xe.

Ngoài 12 bậc thang bồn cây được lồng ghép xen kẽ và chạy liên tiếp từ tầng trệt lên đến sân thượng, ngôi nhà còn gây ấn tượng và thỏa mãn niềm đam mê bơi lội của chủ nhà bằng một bể bơi dài 11m ở ngay bên cạnh phòng khách. hình ảnh ngôi nhà tại đây.

Theo Thái Bình

Archdaily/VnExpress