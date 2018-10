Tâm sự của bà mẹ trẻ sinh đôi hai con non tháng

Ngày 01/4/2018, chị Lê Thị Thao ở xóm 3, Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An sinh đôi non tháng hai bé Việt Anh, Tuấn Anh nên các bé đều phải cấp cứu vì suy hô hấp. Bé Tuấn Anh bệnh nặng quá nên bác sĩ chuyển gấp ra BV Nhi Trung ương ở Hà Nội, từ đó hai anh em sinh đôi chưa một lần gặp mặt nhau.

Chị Thao kể, sinh con ra chưa kịp khô vết mổ, chỉ kịp nhìn thấy Việt Anh qua cửa kính, chưa kịp cho Việt Anh bú những giọt sữa non đầu đời thì chị đã phải nuốt nước mắt lên xe cấp cứu đưa Tuấn Anh ra Hà Nội.

Bác sĩ báo Tuấn Anh bị viêm màng não mủ, áp xe não, xuất huyết não và biến chứng thành bệnh não úng thủy - rất khó chữa trị. Chị Thao chưa kịp hiểu nguy hiểm của bệnh thì bác sĩ đã bảo phải phẫu thuật gấp dẫn lưu ổ áp xe ra ngoài kẻo con bị hôn mê sâu. Vợ chồng chị từng ngày chứng kiến bác sĩ giành giật sự sống của con từ tay tử thần.

Bao nhiêu ngày Tuấn Anh nằm viện là bấy nhiêu ngày chị không được ôm bé Việt Anh và con gái lớn Quỳnh Anh ở quê nhà. 5 tháng trời lay lắt ở bệnh viện, nhà cửa sạch bách, ông bà nội cầm cả sổ đỏ đi vay thì ngân hàng từ chối vì biết rõ nhà chị không thể trả nợ...

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải thông tin về hoàn cảnh khó khăn của hai bé sinh đôi chưa một lần gặp mặt nhau, các nhà hảo tâm tới thăm thấy bé Tuấn Anh ho và khóc đau đớn liên tục, sức khỏe quá yếu, độ nhiễm trùng ngày càng cao, sốt và nôn ói không ngừng… nên đã hô hào giúp Tuấn Anh bé bỏng có thêm cơ hội được sống.

Ở quê nhà, Câu lạc bộ Thiện nguyện Thanh Chương và Đoàn xã Thanh Thủy đã tổ chức Đêm nhạc "Vòng tay yêu thương" gây quỹ ủng hộ Việt Anh - Tuấn Anh. Bà con nghèo lắm, nhưng mưa gió vẫn tới đêm nhạc để mỗi người ủng hộ vài chục ngàn tiếp sức cứu mạng sống của Tuấn Anh. Có một cháu bé khoảng 7-8 tuổi, bị bệnh mắt vẫn băng bó cũng cầm phong bì đến bàn ủng hộ làm mọi người cảm động.

Lên đường tìm sự sống

Từ khi Tuấn Anh ra đời, bệnh viện là nhà và 5 tháng tuổi bé đã 4 lần lên bàn mổ não. Lần mổ gần đây nhất là hôm 14/9, bé kiệt sức không ăn được nên phải truyền tĩnh mạch, thở oxy, luôn mếu máo vì đau đớn... Chi phí chữa trị của Tuấn Anh cũng lớn hơn vì tình trạng của con nặng hơn các bệnh nhi bị não úng thủy khác, lại kèm cả bệnh phổi.

Ở quê nhà, bé song sinh Việt Anh cũng bị bệnh xuất huyết não và viêm phổi nặng mà không có tiền đi viện. Bé Việt Anh chỉ có ông nội bên cạnh, tất cả nguồn kinh phí của các nhà hảo tâm đều đang tập trung lo cho em song sinh Tuấn Anh điều trị não úng thủy tại Singapore.

Vào thu, cả tuần nay Việt Anh ho và sốt. Đang hối hả mùa màng mà ông bà nội già yếu tay xách nách mang vừa chăm Việt Ạnh đau ốm, vừa chăm chị bé là Quỳnh Anh bị quai bị. Mọi thứ túng bấn, quẫn bách càng thêm khó khăn hơn.

Từ Singapore, chị Thao nước mắt ngắn dài, viết cho con: "Bố mẹ xin lỗi Việt Anh rất nhiều, cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh hiện tại dù biết rõ con thiệt thòi vì em trai song sinh của mình".

Chị Thái Thị Long – một nhà từ thiện - cho biết, các nhà từ thiện không muốn cứu một bé, để mặc bé song sinh kia trong bệnh hiểm nghèo, vì như thế sẽ áy náy vô cùng. Vì vậy chị đã gọi điện cho ông nội Việt Anh, chị mong bé Việt Anh cố gắng cầm cự thêm ít ngày, để xong mùa màng, các nhà từ thiện sắp xếp được người hỗ trợ sẽ đưa Việt Anh ra Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra tình trạng viêm phổi và xuất huyết não bé.

Ngày 18/9, bé Việt Anh đã được các nhà từ thiện giúp đỡ ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám bệnh. Rất may mắn là sau vài ngày kiểm tra, làm các xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận bé Việt Anh chỉ bị viêm phế quản, vừa điều trị, vừa giữ gìn sức khỏe cho bé là ổn.

Bố mẹ hai bé song sinh xin tri ân tấm lòng nhân ái của độc giả Báo Gia đình & Xã hội, các "Mạnh Thường Quân" và tiếp tục mong nhận được sự trợ giúp của cộng đồng để các bé có cơ hội sống khỏe mạnh và được gặp mặt nhau.

