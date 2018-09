Anh Trần Xuân Phong - bố của bé Quỳnh Chi cảm động nhận tấm lòng từ thiện thơm thảo, kèm lời chúc sức khỏe, an lành của các nhà hảo tâm gửi tặng con gái bé bỏng của mình.

Bé Trần Thị Quỳnh Chi sinh ngày 10/01/2012 ở xóm 1 (Kinh Giao, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) mắc bệnh hiểm nghèo ung thư máu, đã điều trị hơn 2 năm ở Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư, trải qua nhiều lần chọc tủy, truyền hóa chất đau đớn…

Bé được nhiều nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ để bố mẹ bé đưa con sang Đài Loan ghép tủy. Không may tới ngày ghép tủy thì người hiến tủy bị bệnh, không cho tủy được. Trước nguy cơ con gái bé bỏng không có tủy sẽ bị nhiễm trùng thì rất nguy hiểm, bố bé đã xin bác sĩ cho test tủy. May mắn, tủy của anh hợp với con 8/10 và bé được bố “sinh” lần thứ hai.

Việc nhận tủy thành công, lượng bạch cầu đang nhích dần thì không may bé bị bệnh chống chủ - rất hiếm gặp. Vì vậy bé luôn phải dùng thuốc cắt sốt và ngăn chống chủ, khiến tăng huyết áp, mất vị giác không ăn được và luôn phải truyền đạm, truyền dịch, 2 - 3 ngày lại "ngốn" máu và tiểu cầu… rất tốn kém.

Hiện bé vẫn đang được bác sĩ theo dõi sát sau ghép tủy, hàng tuần phải vào viện làm các xét nghiệm kiểm tra, đồng thời tiếp tục điều trị bệnh viêm gan với kháng sinh và những liều thuốc mạnh… Tác dụng phụ của thuốc làm cho cơ thể con phình ra, mọc đầy lông, da mặt đen kịt – trái ngược hẳn với Quỳnh Chi dễ thương, xinh xắn với má núm đồng tiền trước đây.

Ung thư máu chữa trị tốn rất nhiều thời gian, tâm lực, tiền bạc. Kinh phí điều trị tới thời điểm này lớn vô cùng. Ở Đài Loan, mẹ con bé được các Việt kiều ở Hội "Trái tim yêu thương" hỗ trợ chỗ ở nhưng chi phí điều trị, ăn uống bồi dưỡng cho bé hàng ngày rất nặng gánh.

Gia đình nhỏ phải chia đôi, bố bé về lo kiếm tiền, gom góp vài tháng lại đi Đài Loan “tiếp tế” cho hai mẹ con. Gánh nặng này may có các tấm lòng thiện tâm của cộng đồng, của ông bà, họ hàng chắt chiu hỗ trợ… giúp bé Quỳnh Chi đi được đến ngày hôm nay.

Tới nay đã tròn 1 năm bé đến Đài Loan (16/9/2017-16/9/2018). Bé là cả hy vọng, khát khao của bố mẹ, và ước mơ duy nhất của họ là “chỉ cần bé được sống”.

Bé Quỳnh Chi đã rất dũng cảm vượt qua chặng đường gian truân nhất, đã giữ được cơ hội sống quý báu để bố mẹ được ở bên bé. Giờ vợ chồng anh nhìn đâu cũng thấy nợ nần và ơn nghĩa vô cùng. Rất mong các "Mạnh Thường Quân" tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thêm tài chính để vài tháng nữa bé được xuất viện trở về nhà, viết tiếp ước mơ, niềm hy vọng sống tươi đẹp.

Mọi sự giúp đỡ bé Trần Thị Quỳnh Chi - Mã số 376 - xin gửi tới:

