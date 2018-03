Xúc phạm nữ giáo viên tiểu học, một phụ huynh bị phạt hành chính

Trao đổi với phóng viên vào ngày hôm nay (24/3), đại diện Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa có kết luận điều tra đơn thư của nữ giáo viên trường tiểu học trên địa bàn tố cáo một phụ huynh xúc phạm danh dự và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT, chiều 2/1/2018, cô Đ.H.Y, giáo viên trường tiểu học Chu Văn An đang dạy trên lớp thì nhận được điện thoại của bà Tr.T.S. (phụ huynh học sinh lớp mình phụ trách). Bà S. mời nữ giáo viên đến quán cà phê trên phố Lạch Tray để trao đổi việc riêng.

Nữ giáo viên bị phụ huynh vu khống, xúc phạm danh dự

Đến cuối giờ chiều hôm đó, cô Y. đi đến khu vực khách sạn Nam Cường (cách trường tiểu học Chu Văn An khoảng 400 mét). Tại đây, bà S. cùng 3 phụ nữ lạ mặt đã đợi sẵn và gọi nữ giáo viên vào, sau đó vu khống cô Y. cặp bồ với chồng mình.

Lúc này, cô Y. bị ép lên xe ôtô, bị đánh và đưa về quán cà phê trên phố Văn Cao tra khảo, hắt nước lạnh vào mặt. Sau khi về nhà, cô làm đơn trình báo sự việc với Ban giám hiệu nhà trường và Công an phường Lê Lợi, Công an quận Ngô Quyền.

Tiếp đó, 3 ngày sau, bà S. dẫn theo một nhóm nam giới xông vào trường tiểu học Chu Văn An gây mất an ninh trật tự khiến các đồng nghiệp phải đưa cô Y. đi trốn. Sự việc chỉ dừng lại khi Công an phường Lê Lợi có mặt và sau đó, chồng bà S. đến trường thay mặt vợ xin lỗi cô Y.

Theo kết luận điều tra của Công an quận Ngô Quyền, bà S. đã có hành vi xúc phạm danh dự nữ giáo viên. Tuy nhiên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Riêng nội dung tố giác bắt giữ người trái pháp luật, hành hung của cô Y., Cơ quan CSĐT nhận thấy chưa đủ căn cứ xử lý.

Với hành vi xúc phạm danh dự cô Y, Công an quận Ngô Quyền đã áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với bà S. với số tiền 200.000 đồng.

Đức Tùy