Vụ sụp bồn cầu làm bé trai nứt sọ: “Không có việc giáo viên thờ ơ trong việc cứu bé”

Chiều ngày 8/2, ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Sau sự cố sụp bồn cầu làm một học sinh rơi xuống xảy ra tại trường mầm non Krông Ana, Sở đã nhận được báo cáo nhanh của Phòng GD-ĐT huyện Krông Na tường trình về sự việc.

“Trong chiều ngày 8/2, Phó Giám đốc Sở cùng một số cán bộ đã tiến hành tới bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh gặp nạn cùng gia đình. Đồng thời, sẽ tiến hành trực tiếp xuống trường mầm non nơi xảy ra sự cố để kiểm tra thực tế để phối hợp các cơ quan có hướng xử lý”, ông Thức cho hay.

Nhà vệ sinh nơi xảy ra sự cố bé trai bị sụp bồn cầu đang được xây mới lại

Trước đó như đã phản ánh, vào trưa ngày 6/2, cháu Nguyễn Văn An (5 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) đi vệ sinh tại trường mầm non Krông Ana thì bất ngờ bồn cầu bị sụp làm bé bị rơi xuống hố sâu 5m khiến bị nứt não và gãy xương chậu phải nhập viện cấp cứu.

Trước thông tin của gia đình cháu An cho rằng, lúc xảy ra sự cố giáo viên và bảo vệ của nhà trường chỉ đứng đông xung quanh mà không có động thái xuống cứu cháu. Qua trao đổi, ông Võ Trung Dũng - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Krông Ana, khẳng định thời điểm xảy ra sự cố không có việc giáo viên thờ ơ trong việc cứu cháu bé.

“Theo báo cáo của nhà trường, khi cháu An rơi xuống các giáo viên cùng bảo vệ đã thay nhau đi tìm thang, dây thừng để ứng cứu và giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng gọi cho bố cháu bé. Do ở gần trường nên bố cháu An có mặt kịp thời xuống cứu con mình”, ông Dũng thông tin.

Cũng theo ông Dũng, trước khi xảy ra sự việc hệ thống nhà vệ sinh của nhà trường đã được UBND thị trấn Buôn Trấp dự định sẽ xây lại. “Trong ngày hôm nay nhà vệ sinh của trường mầm non Krông Ana đã được tháo lắp, đào múc để thi công xây mới lại”, ông Dũng cho hay.

Theo Dân Trí