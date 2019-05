Vụ học sinh và cô giáo bị đâm tại trường: Cần ngăn chặn các đối tượng lạ mặt vào trường học

Chiều ngày 4/5, ông Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam và lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Trường Tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh. Đồng thời chuyển lời động viên, chia sẻ và quà của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đến với giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đồng Lương.

Lãnh đạo Công đoàn giáo dục Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên các cháu học sinh đang điều trị tại bệnh viện.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Vũ Minh Đức đã biểu dương và ghi nhận tinh thần dũng cảm, nhanh trí của cô giáo Trần Thị Thanh, giáo viên Trường Tiểu học Đồng Lương đã không sợ hiểm nguy, lao vào can ngăn hung thủ để bảo vệ học sinh và nhanh chóng đưa các em đi cấp cứu.

Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu học sinh bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc sớm ổn định sức khỏe và tinh thần để tiếp tục đến trường.

Đoàn công tác của Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình cháu Lê Hữu Phước. Tại đây, đoàn đã chia sẻ với người thân của em Phước trước nỗi đau thương, mất mát không gì có thể bù đắp lại được. Đoàn công tác cũng đã chuyển lời thăm hỏi, quà của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đến với gia đình học sinh Lê Hữu Phước.

Đoàn công tác của Công đoàn giáo dục Việt Nam đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình cháu Lê Hữu Phước.

Đến Trường Tiểu học Đồng Lương, đoàn công tác đã động viên thầy và trò nhà trường nhằm sớm ổn định tâm lý để việc dạy và học trở lại bình thường.

"Qua sự việc này, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, cùng với cơ quan chức năng, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh trường học. Đặc biệt, cần ngăn chặn các đối tượng lạ mặt vào trường học, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng cho giáo viên và học sinh”, ông Vũ Minh Đức chia sẻ.

Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam lưu ý, các nhà trường phải hết sức cảnh giác, đồng thời ngăn chặn các hành vi có biểu hiện gây rối, làm mất an ninh trật tự khu vực trường học. Ngoài ra, cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng địa phương trong việc tăng cường bảo vệ an ninh, an toàn trường học; trước mắt cần có hệ thống hàng rào theo quy định.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 3/5, tại Trường Tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh xảy ra vụ án mạng. Theo đó, bước đầu xác định, nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đã dùng dao nhọn đâm hàng loạt học sinh và giáo viên.

Hậu quả khiến 1 học sinh tử vong, 4 học sinh khác và 1 cô giáo bị thương. Sau khoảng một giờ gây án, nghi can đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Vụ án mạng cũng khiến học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh tại địa phương hết sức hoang mang, lo lắng.

Theo Duy Tuyên

Dân trí