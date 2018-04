Vụ giáo viên mắng trẻ "là người hay thú": Có nên mở lòng nhân nhượng?

Trong khi các vụ việc giáo viên bạo hành học sinh chưa nguôi bức xúc thì mới đây, ngày 10/4, cộng đồng mạng xã hội lại bất bình với các clip ghi nhận tại trường mầm non 30/4 (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Theo đó, cô giáo trong clip có hành vi đánh đập, quát mắng trẻ. Trong khi đứa trẻ vô cùng hoảng sợ và ôm mặt khóc thì người giáo viên hét lên: "Mày là người hay thú? Là thú hay người, là người sao không biết nghe lời cô...". Còn nhiều đứa trẻ khác thì chỉ dám nằm im mà không hề lên tiếng. Được biết, nữ giáo viên có tên Trần Bích Ngọc và có hơn 30 năm cống hiến, phục vụ cho công tác nuôi dạy trẻ.

Liên quan đến hành vi được cho là bạo hành trẻ em của cô giáo Ngọc, trả lời với báo chí, Hiệu trưởng trường mầm non 30/4 cho biết, nhà trường đã nhanh chóng xử lý theo đúng quy trình, không hề bao che cho giáo viên làm sai. Cô Ngọc đã bị chuyển từ lớp Lá xuống làm bảo mẫu ở lớp nhỏ hơn.

Trường học nơi mới xảy ra sự việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Vị hiệu trưởng này cũng thay mặt toàn thể nhà trường thành thật xin lỗi phụ huynh vì nhận thấy sự việc của cô Ngọc có những hành động, lời lẽ không hay, thiếu chuẩn mực trong ngành sư phạm. Phía nhà trường cho biết các phụ huynh vẫn đưa trẻ đến trường rất đông như bình thường.

Trước đó vài ngày, dư luận chưa hết bức xúc với các vụ việc cô giáo “câm lặng” khi lên lớp”, cô giáo phạt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng… Trường hợp của cô Ngọc tuy không phải là bạo hành trẻ mầm non như nhiều vụ việc đã xảy ra nhưng rõ ràng là đã có sai xót.

Liên quan về câu chuyện này, có những luồng ý kiến khác nhau. Một chuyên gia cho rằng vụ việc cho thấy một hiệu ứng mang tính tiêu cực khi mọi người đang quá “dị ứng” với giáo viên. Như trường hợp của cô giáo Ngọc cũng là xuất phát từ mục đích muốn tốt cho trẻ nhưng có phần thiếu kiểm soát mà thôi.

Đồng thời, chuyên gia này cũng cho rằng, hành vi của cô Ngọc là không đúng nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Bởi từ thực tế trong gia đình, những lúc nóng giận khó kiềm chế thì thậm chí chính bố mẹ còn quát mắng con cái họ theo cách thậm tệ hơn.

Vì vậy, hành vi của người giáo viên trong trường hợp này tuy là không phù hợp nhưng cũng nên có sự thông cảm và rộng lòng khi họ đã nhận ra lỗi lầm để sửa chữa.

Hành vi, lời nói của cô giáo Ngọc đối với trẻ đã bị phản ánh và gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Từng trao đổi với chúng tôi, TS. Vũ Thu Hương (chuyên gia tâm lý giáo dục, kỹ năng sống) cho rằng, nhiều giáo viên hiện nay thường kém trong việc xử lý khủng hoảng của mình. Thứ hai là sự thiếu quan tâm trong môi trường làm việc ở nơi họ công tác nói riêng và ngành giáo dục nói chung.

Hiện nay, người giáo viên gặp phải khá nhiều áp lực, trong khi công việc của họ là giáo dục con người – một sự nghiệp không hề đơn giản. Áp lực công việc, cuộc sống... đôi lúc sẽ đẩy họ vào khủng hoảng, bức xúc mà nếu không kiểm soát tốt thì vô tình mắc sai lầm với học trò như vậy.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội ) cho rằng việc xử lý cô giáo trong trường hợp như vậy là thỏa đáng.

Lớp học nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo ông Lâm, phải đặt yêu cầu giáo dục trẻ lên trên hết. Sự phát triển giáo dục mầm non rất quan trọng, là độ tuổi mà trẻ cần được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách hoàn hảo và không được phép sai lầm.

Nhưng đối với trẻ mầm non ở nước ta hiện nay thì chưa thực sự được quan tâm đầy đủ. Theo ông, ở góc độ yêu cầu giáo dục, đội ngũ giáo viên mầm non trong nước chưa đạt yêu cầu cao về năng lực, phẩm chất, trình độ, trong khi ở các nước khác, để làm được giáo viên mầm non, tiểu học thì rất khó và đòi hỏi rất cao.

Vì thế, việc yêu cầu cao đối với giáo viên mầm non hiện nay “phải được thực hiện chứ không được nhân nhượng”.

“Đáng lẽ, nếu cô ấy giảng dạy lâu rồi thì không bao giờ được sai lầm như vậy. Giáo dục đối với trẻ mầm non phải hết sức tế nhị và mẫu mực. Nếu có giận các cháu thì cũng phải có hình thức phạt tổ chức khéo léo, không được làm tổn thương trẻ”.

Khi phát hiện ra vụ việc, giúp đỡ cô giáo đó nhận ra sai xót của mình là cần thiết và sự chuyển công tác này là đúng và dứt khoát không thể nhân nhượng, thương xót mà phải đặt quyền lợi của trẻ lên trên hết - TS Lâm nhấn mạnh.

Nông Thuyết