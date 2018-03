Vụ giáo sinh thực tập bị hành hung suýt sảy thai: "Phụ huynh bắt tôi quỳ xin lỗi"

Ngày 25/3, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đang chờ xác định kết quả thương tích của cô P.T.H. (21 tuổi, giáo sinh thực tập Trường Mầm non Việt – Lào) để có căn cứ xử lý phụ huynh hành hung cô H.

Trước đó, Công an TP Vinh cũng đã triệu tập phụ huynh Phan Thị Nghĩa – người đã hành hung cô H. tại Trường Mầm non Việt – Lào đến làm việc.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Chia sẻ với PV, cô H. cho biết, sáng ngày 22/3, tôi cùng một bạn giáo sinh khác và cô giáo chủ nhiệm lớp 5E, Trường Mầm non Việt - Lào (phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An) tổ chức đón trẻ như thường lệ. Lúc này, tôi cho các cháu uống sữa, còn một bạn giáo sinh khác đang ở trong nhà vệ sinh.

Khi tôi thấy cháu T.Đ.K. và mẹ đứng ở ngoài cửa. Không rõ mẹ cháu nói gì nhưng cháu K. nhìn vào tôi. Một lúc sau thì phụ huynh em K. xông vào nói: "Mày đánh con tao phải không?". Lúc đó, tôi trả lời là không đánh cháu. Nhưng phụ huynh lớn tiếng "Đừng có chối" rồi xông vào đánh, lôi tóc tôi.

"Quá hoảng sợ, tôi chỉ biết dùng tay che bụng và xin phụ huynh đừng đánh vì tôi đang mang thai. Nhưng phụ huynh đó vẫn không tha cho tôi" – cô H. nói.

Sau đó, phụ huynh này còn nói "Mày mà quỳ xuống xin lỗi con tao thì tao tha cho". Chị H. vì bảo vệ đứa con trong bụng nên đành chấp nhận quỳ xuống xin lỗi.

Sau khi bị đánh, cô P.T.H. được đưa vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu. Bác sĩ trực cấp cứu của Trung tâm thông tin, bệnh nhân H. được đưa vào trung tâm trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, đau bụng. Qua kiểm tra thì bệnh nhân H. đang mang thai ở tuần thứ 13, bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sảy thai.

V. Đồng