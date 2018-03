Vụ giáo sinh thực tập bị đánh dù van xin đang mang thai: Viện Kiểm sát sẽ làm nghiêm

Liên quan đến vụ việc giáo sinh thực tập Phan Thị H. (trường mầm non Việt Lào) đang mang thai bị phụ huynh đánh đập, chiều 26/3, ông Nguyễn Công Phú - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, phía cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ.

"Phía cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ tài liệu, trưng cầu giám định thương tích đối với cô H. Khi nào đầy đủ thủ tục, đủ căn cứ khởi tố thì mới chuyển sang Viện Kiểm sát để phê chuẩn.

Quan điểm là làm nghiêm, xử lý theo quy định của pháp luật", ông Phú thông tin.

Cô H. nằm điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nghệ An.

Đến thời điểm hiện tại, cô Phan Thị H. vẫn đang được các bác sỹ theo dõi sát sao tại Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Quốc Kiều - Giám đốc Trung tâm cho biết, lúc mới vào nhập viện cô giáo H. đau bụng, doạ sẩy thai. Hiện cạnh bánh rau thai nhi trong bụng cô H. có vết tụ máu. Các bác sỹ sẽ tiếp tục chăm sóc, điều trị để tan vết tụ máu và sức khoẻ cô H. bình phục mới cho xuất viện về nhà.

Cũng trong ngày 26/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã ký báo cáo gửi Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An về việc giáo sinh thực tập Phan Thị H. bị phụ huynh hành hung tại trường mầm non Việt Lào vào ngày 22/3 vừa qua.

Báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An nêu rõ, 8h sáng 22/3, phụ huynh Phan Thị Nghĩa (mẹ cháu T.P.Đ.K, lớp mẫu giáo 5E) đưa con đến lớp và cho rằng giáo sinh thực tập Phan Thị H. đã đánh con mình dẫn đến có vết bầm tím ở chân.

Bà Nghĩa đã xông vào vừa kéo tóc, vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô H. Lúc này giáo viên chủ nhiệm lớp 5E và các phụ huynh khác có mặt đến can ngăn thì bà Nghĩa mới dừng lại.

Cô H. khẳng định vết bầm tím ở chân đứa trẻ không phải do cô gây ra.

"Vì bị đánh đập nên giáo sinh Phan Thị H. bị đau bụng và ra nhiều máu. Nhà trường đã đưa giáo sinh H. đến Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nghệ An để khám và điều trị", báo cáo nêu rõ.

Sau sự việc, phía trường đã báo cáo sự việc với UBND, Công an phường Trung Đô, Công an TP. Vinh phối hợp đưa đối tượng Phan Thị Nghĩa về trụ sở Công an TP. Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Phòng GD&ĐT TP. Vinh tiếp tục nắm sự việc, chỉ đạo trường mầm non Việt Lào sớm ổn định tình hình, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên toàn ngành của thành phố.

Phía Sở cũng đề nghị UBND TP. Vinh chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của nhà giáo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng ứng xử các tình huống...

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý phụ huynh Nghĩa theo quy định.

Trước đó, vào sáng 26/3, lãnh đạo Công an TP. Vinh cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân TP. Vinh để thống nhất phương án xử lý vụ việc này.

Cô Phan Thị H. kể, thời điểm bị phụ huynh đánh, cô H. đã van xin mình đang mang thai đừng đánh nhưng bà Phan Thị Nghĩa vẫn nói "bầu thì bầu tao vẫn đập cho chết" rồi tiếp tục đánh đập.

Làm việc với cơ quan công an, bà Nghĩa thừa nhận việc đánh đập cô giáo H. và bắt cô này quỳ xin lỗi. Cơ quan công an TP. Vinh đã cấm bà Nghĩa đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

