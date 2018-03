Vụ giáo sinh đang mang thai bị đánh, bắt quỳ xin lỗi: Trưng cầu giám định pháp y

Sáng 22/3, sau khi bị phụ huynh đánh, bắt quỳ xin lỗi, giáo sinh P.T.H được đưa đến cơ sở y tế do có dấu hiệu đe dọa sảy thai

Sau 6 ngày xảy ra sự việc giáo sinh P.T.H (SN 1997, thực tập tại Trường Mầm non Việt - Lào) bị bà Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An) hành hung, bắt quỳ xin lỗi , Công an TP. Vinh vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ việc. Vào thời điểm xảy ra sự việc (ngày 22/3), giáo sinh P.T.H đang mang bầu 13 tuần tuổi. Việc bị phụ huynh vào tận lớp đánh, kéo tóc, bắt quỳ xin lỗi học sinh khiến giáo sinh này phải nhập viện cấp cứu do có dấu hiệu đe dọa sảy thai.

Nguyên nhân của vụ việc được xác định là bà Nghĩa cho rằng giáo sinh H. đã đánh cháu T.Đ.K (lớp 5 tuổi E) - con bà Nghĩa khiến cháu bé có 1 vết bầm ở cẳng chân. Tuy nhiên, lãnh đạo Trường Mầm non Việt - Lào phủ nhận điều này và cho rằng, có thể trong lúc chơi đùa, cháu K. bị va vào đu quay dẫn tới chân bị bầm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Phú - Viện trưởng Viện KSND TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang chờ cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh hoàn tất hồ sơ để có căn cứ xử lý đối với bà Phan Thị Nghĩa.

Lãnh đạo Trường Mầm non Việt - Lào khẳng định giáo viên của trường không đánh cháu T.Đ.K. Vết bầm trên cẳng chân cháu có thể là do va với đu quay khi chơi

“Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y đối với chị P.T.H. Tiến độ, kết quả trưng cầu giám định như thế nào chúng tôi chưa nhận được báo cáo từ cơ quan điều tra. Trên cơ sở kết quả giám định, nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Người bị hại cũng có đơn yêu cầu xử lý bà Phan Thị Nghĩa về hành vi “Làm nhục người khác”. Đối với hành vi này thì vẫn phải chờ kết quả giám định thương tích xem hậu quả đến đâu”, ông Phú cho hay.

Theo ông Nguyễn Công Phú, hành vi của bà Phan Thị Nghĩa gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến nền giáo dục, đặc biệt là khi người bị hành hung đang mang thai. Vấn đề này ngoài quan tâm của dư luận, báo chí thì cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục cũng hết sức quan tâm.

"Bất cứ hành vi nào xâm phạm đến quyền nhân thân, quyền con người đều bị xử lý. Đối với hành vi “Làm nhục người khác”, theo Khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Hành vi đó xử lý hành chính hay hình sự còn phải xem xét. Nếu cũng với hành vi đó, mức độ nhẹ, chưa cần phải xử lý hình sự thì xử lý hành chính. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, đủ căn cứ, đủ cơ sở, đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe”, Viện trưởng Viện KSND TP.Vinh thông tin.

