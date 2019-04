Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Có thể khởi tố cả... phụ huynh không?

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, một bản danh sách dài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, trong số hàng chục thí sinh được nâng điểm, phần lớn là con cháu lãnh đạo hoặc chủ doanh nghiệp ở địa phương.

Tuy nhiên, khi trả lời trên báo chí, nhiều phụ huynh có con được nâng điểm cho rằng, họ không biết tại sao lại được “ưu ái”. Do vậy, cơ quan chức năng cần làm rõ động cơ, mục đích của việc nâng điểm để có căn cứ xử lý đúng người, đúng tội.

Theo luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội), hiện cơ quan điều tra tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang mới khởi tố vụ án về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo (Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015) và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” quy định tại (Điều 358, Bộ luật đã viện dẫn). Với việc khởi tố hai tội danh trên, cơ quan tố tụng của các địa phương chưa làm rõ được động cơ, mục đích trong việc nâng điểm.

Một bức ảnh trên mạng xã hội được cho là danh sách các trường hợp nâng điểm tại Sơn La

Luật sư Anh nhấn mạnh: “Nếu làm rõ phụ huynh học sinh gian lận điểm thi lợi dụng sự quen biết của mình, đã, đang và sẽ đưa lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất cho người có chức vụ, quyền hạn để họ nâng, sửa điểm cho con mình, hành vi này theo pháp luật hiện hành là hành vi đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 (Bộ luật Hình sự 2015)”.

Điều luật này quy định: “Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm… Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm”.

Để khuyến khích các nạn nhân tích cực chủ động khai báo, điều luật này cũng quy định: “Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ”.

Trong một diễn biến liên quan, Cục Đào tạo Bộ Công an đã quyết định trả về Hòa Bình 28 sinh viên thuộc các trường công an vì gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018. Trong đó, có 17 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), 9 thí sinh trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân (ANND) và 2 thí sinh trúng tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC). Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ Công an nhận danh sách 64 trường hợp (63 sinh viên năm 2018, 1 sinh viên năm 2017) được nâng điểm thi THPT Quốc gia tại Hoà Bình.

Theo thông tin đăng tải trên Tiền Phong, trong số các trường hợp được nâng điểm thì phần lớn là con, em cán bộ hoặc doanh nghiệp công tác tại tỉnh Hòa Bình.

Nguyễn Hằng