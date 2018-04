Vụ cô giáo phạt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng: Tinh thần bé Phương Anh vẫn bất ổn, hoang mang

Chiều nay (5/4), bà Trần Thị Ngọc Bảo - Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương (sinh năm 1993, tổ dân phố số 8, TT An Dương, Hải Phòng) do vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành.

Bà Bảo cũng thông tin, cô Nguyễn Thị Minh Hương tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, sau đó học tiếp văn bằng 2 tại trường Đại học Hải Phòng chuyên ngành tiểu học tháng 7/2017.

Đến tháng 8/2017, cô Hương ký hợp đồng với trường và được phân công chủ nhiệm lớp 3A5.

Việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương căn cứ vào Điều 06 Quy định về đạo đức nhà giáo.

Trường tiểu học An Đồng nơi xảy ra sự việc gây bức xúc dư luận. Ảnh: Minh Thư

Sau khi hợp đồng lao động được triển khai cùng ngày công tác chủ nhiệm lớp 3A5 được BGH nhà trường giao cho nữ giáo viên Tô Thị Thu Trang.

Cũng trong sáng nay, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo khẩn các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý ngay trong ngày 5/4 về sự việc nêu trên. Thường trực Thành ủy Hải Phòng đánh giá đây là vụ việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, ảnh hưởng đến ngành giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện An Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm theo quy định trong ngày 5/4 và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông nội bé Phạm Phương Anh cho biết: "Hiện tinh thần của cháu đang bất ổn và hoang mang do các bạn trong lớp đổ tội "vì Phương Anh mà cô giáo bị đuổi việc". Tôi rất mong BGH nhà trường nắm được tình hình này để khuyên nhủ các cháu, tránh gây xáo trộn tâm lý, tinh thần đến trường học tập của Phương Anh".

Trước đó, vào trưa ngày 3/4, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, chủ nhiệm lớp 3A5 trường Tiểu học An Đồng đã tuyên bố trước tập thể học sinh trong lớp: "Ai nói chuyện sẽ bị uống nước vắt từ giẻ lau bảng". Và hôm đó, hình phạt này đã được áp dụng với bé Phạm Phương Anh. Hành động phản giáo dục này của cô giáo Minh Hương đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.

Minh Lý