Vụ bé trai ở Long An bị bảo mẫu đánh trong lúc ăn: Cục Trẻ em yêu cầu đình chỉ hoặc giải thể cơ sở mầm non

Hình ảnh ghi lại bảo mẫu liên tiếp đánh vào đầu cháu bé trong lúc cho ăn. (Ảnh cắt từ clip).

Cục Trẻ em cho biết, trong các ngày 27 và 28/4, báo chí thông tin về vụ việc bạo lực trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, được xác minh xảy ra tại trường mầm non Hoa Bách Hợp, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hành vi bảo mẫu nhồi nhét thức ăn, liên tục đánh vào đầu trẻ trước sự chứng kiến của các bảo mẫu khác vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm hại thân thể và tâm lý của trẻ em, gây bức xúc dư luận xã hội.

Để pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em được đảm bảo thực hiện, Cục Trẻ em đề nghị Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện ngay biện pháp hỗ trợ những trẻ em bị tổn hại do bạo lực tại cơ sở Hoa Bách Hợp theo quy định của Luật Trẻ em và nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

Cục Trẻ em cũng đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Long An tiến hành xác minh, làm rõ mức độ vi phạm của bảo mẫu và trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng hoặc người quản lý cơ sở Hoa Bách Hợp để xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, căn cứ mức độ vi phạm đình chỉ hoạt động hoặc giải thể cơ sở này.

Đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An phối hợp tiến hành rà soát, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non và các trường mầm non trong tỉnh về chất lượng bảo mẫu, giáo viên, điều kiện chăm sóc và mức độ an toàn cho trẻ em, phòng chống bạo lực trong trường, lớp học. Kiên quyết đình chỉ, giải thể cơ sở mầm non không đảm bảo điều kiện chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Cục Trẻ em cũng đề nghị các cơ quan này báo cáo kết quả xác minh, khắc phục hậu quả vụ việc nói trên cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH trước ngày 4/5/2019.

Cũng trong ngày 29/4, thông tin trên Dân Việt cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Long An đã có công văn trả lời các cơ quan chức năng và truyền thông kết quả xác minh về hành vi bạo hành trẻ em của giáo viên tại nhóm lớp Mầm non Hoa Bách Hợp (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Công văn Sở GD-ĐT tỉnh Long An nêu rõ, ngay khi nhận được thông tin trên mạng, sáng 28/4, Sở GD-ĐT đã cử bà Phan Thị Dạ Thảo - Phó Giám đốc Sở và bà Đinh Thị Kim Nguyên - Phó trưởng Phòng Giáo dục Mần non - Tiểu học đến thăm gia đình bé Lê Minh Nhật và làm việc tại nhóm lớp Mầm non tư thục Hoa Bách Hợp.

Trên cơ sở quá trình làm việc tại đơn vị và báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Đức Hòa, Sở GD-ĐT cho biết, nội dung hình ảnh trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội được chủ nhóm xác định đúng là diễn ra tại nhóm lớp Mầm non tư thục Hoa Bách Hợp do ông Đỗ Như Sơn là chủ nhóm. Cô giáo trực tiếp cho bé Lê Minh Nhật ăn ngày 16/4 là cô Nguyễn Như Ý (sinh năm 1995, tốt nghiệp Trung học Sư phạm mầm non), đã dạy tại nhóm lớp Mầm non Hoa Bách Hợp từ tháng 3/2017.

Trong buổi làm việc sáng 28/4, tại nhóm lớp Mầm non tư thục Hoa Bách Hợp, bảo mẫu và chủ nhóm lớp cũng đã nhận sai sót khi để xảy ra sự việc gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau buổi làm việc ngày 28/4, ông Nguyễn Tấn Lợi - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, Phòng GD-ĐT đã ra quyết định đình chỉ công tác bảo mẫu trong đoạn clip nói trên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video có ghi cảnh bảo mẫu đút thức ăn cho bé trai liên tiếp. Dù bé chưa kịp nuốt thì cô bảo mẫu này vẫn tiếp tục đút thức ăn vào mồm bé. Sau đó còn dùng tay đánh vào đầu, vào mặt bé.

Vụ việc trên được cho là xảy ra vào ngày 16/4 và được ghi lại bằng camera của trường học.

ĐH (th)