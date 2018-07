Vì sao tỉnh Quảng Ninh có trên 150 học sinh bị dưới điểm 1 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia?

Thời gian qua, người dân cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng dành nhiều sự quan tâm đến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018. Đặc biệt, khi ngành giáo dục công bố kết quả điểm thi của học sinh.

Theo Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh, kỳ thi quốc gia THPT năm 2018, toàn tỉnh có trên 14.700 thí sinh, 34 điểm thi với 640 phòng thi tại 14 huyện, thị xã, thành phố và điều động 1.606 cán bộ tham gia làm thi, trong đó có 1.362 cán bộ coi thi.

Thí sinh Quảng Ninh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tại điểm thi trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP. Uông Bí). Ảnh: Lan Anh

Liên quan đến việc công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018. Chiều nay (17/7) tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ông Nguyễn Văn Tuế - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: “Tại 2 kỳ thi trên ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh không xảy ra vấn đề bất thường, an toàn nghiêm túc và chúng tôi khá hài lòng”.

Trong Báo cáo số 1763 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh ngày 16/7 nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 99,50% thí sinh dự thi. Tại các Hội đồng thi không có cán bộ làm thi vi phạm quy chế. Đa số các em học sinh chấp hành nghiêm túc quy chế và duy nhất chỉ có 1 học sinh vi phạm và đình chỉ thi.

Tại kỳ thi này, Quảng Ninh có 22 học sinh được thưởng theo Quyết định của tỉnh ban hành năm 2011 về việc chế độ thưởng cho học sinh đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học. Tuy nhiên, năm nay số học sinh được thưởng điểm ít hơn so với năm 2017.

Số lượng thí sinh bị điểm liệt dưới 1 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở Quảng Ninh tăng 31 học sinh so với năm 2017. Ảnh: Đ.Tùy

Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,44%, có 197 học sinh đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học đạt từ 24 điểm trở lên. Có 3 học sinh đạt điểm 10, cụ thể ở các môn Giáo dục công dân 2 và Ngoại ngữ 1. Trong khi đó, năm 2017, cả tỉnh có 36 học sinh đạt điểm 10.

Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, Quảng Ninh có 155 học sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống). Trong đó, môn Toán 30, Ngữ văn 33 (có 6 điểm 0), Vật lý 4, Sử 22, Giáo dục công dân 1, Anh 48 và Trung 2. So với năm 2017, số học sinh bị điểm liệt tăng 31 em.

Lý giải về số lượng học sinh đạt điểm 10 giảm, số học sinh bị điểm liệt tăng, ông Tuế cho biết: “So với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2017, thì năm nay 2 số liệu này có sự tăng giảm khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại về nguyên nhân cụ thể chúng tôi chưa tổng hợp để đánh giá chính xác mà chỉ có thể dự đoán”.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017, do cấu trúc đề thi dễ hơn khiến nhiều em học sinh đạt “mưa điểm 10”. Tuy nhiên, cũng có trường hợp nhiều em học sinh đạt điểm 10 cả 3 môn nhưng vẫn không đỗ đại học. Còn năm nay, đề thi có sự phân hóa học sinh, độ khó cao hơn và thí sinh có thể chưa tiếp cận được đề thi, nên số điểm 10 năm nay giảm đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Tuế - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả 2 kỳ thi tại hội nghị thông tin báo chí chiều 17/7. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với điểm liệt năm nay tăng 31 học sinh so với năm 2017, hiện tại phía Sở GD&ĐT chưa họp và đánh giá cụ thể. Tuy nhiên, trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, một phần do cấu trúc đề thi khó, mặt khác có thể do học sinh chủ quan khi ôn thi tốt nghiệp.

Trước câu hỏi, liệu trong số học sinh bị điểm liệt có rơi vào những học sinh học yếu hay cá biệt hay không, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho hay, trong số học sinh bị điểm liệt cũng không tránh khỏi tình trạng học tủ, học lệch, tức là chỉ quan tâm đến những môn học xét đại học. Còn trên thực tế học lực trung bình các môn của những học sinh này đều trên trung bình (5,0).

“Xét ở bình diện chung thì giáo dục Quảng Ninh còn thua nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Thời gian tới, ngành giáo dục chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị để làm rõ vấn đề này, tìm nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng trên, đặc biệt số học sinh bị điểm liệt tại kỳ thi tốt ngiệp THPT quốc gia 2018, ông Tuế cho biết.

Đức Tùy