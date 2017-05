Vẻ đẹp nóng bỏng của nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy

Hoàng Hải Thu (sinh năm 1995) hiện là sinh viên Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Thu sở hữu chiều cao 1m70 với các số đo 85-60-90.

Thu từng lọt chung kết cuộc thi “Sinh viên thanh lịch, tài năng Đại học Phòng cháy chữa cháy lần thứ 3” năm 2016; top 10 cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc; Á khôi cuộc thi Hoa khôi Người mẫu ảnh Việt Nam 2017.

Ở trường, Hải Thu luôn là "thanh niên xung kích" trong các phong trào. Chính vì vậy, cô được giáo viên chủ nhiệm và các thành viên trong lớp bầu làm tiểu đội trưởng.

Không chỉ xinh đẹp, Hải Thu còn là một sinh viên giỏi. Cô đạt danh hiệu "Học viên giỏi" năm học 2015-2016 với điểm tổng kết 8,22 và giải ba Liên hoan dân vũ quốc tế do Bộ Công an tổ chức, từng giành giải nhì kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp trường.

Lí do mà một cô gái trẻ trung, yêu cái đẹp mềm mại thi vào trường ĐH Phòng cháy chữa cháy là do khi còn nhỏ Thu xem nhiều bộ phim, chứng kiến sự hy sinh của người lính cứu hỏa nên muốn sau này được làm công việc này để chiến đấu với giặc lửa, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân.

Ngoài ngành học chính, cô còn có nhiều năng khiếu khác như múa belly dance, hát Bolero, làm người dẫn chương trình

Hình ảnh Hải Thu mặc đồng phục ngành từng lên nhiều tờ báo.

Theo Dân Trí