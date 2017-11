Tỷ phú Jack Ma đã nói riêng điều gì với Hoa khôi Ngoại giao Ngô Khánh Linh?

Trong buổi “Đối thoại với Jack Ma” chiều ngày 6/11 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao năm 2016 Ngỗ Khánh Linh được thỏa ước mơ gặp gỡ thần tượng Jack Ma. Chẳng những thế, cô còn để lại ấn tượng đối với tỷ phú giàu nhất châu Á thông qua vai trò MC của buổi trò chuyện.

Giữa hơn 3.000 bạn trẻ, Linh nổi bật trên sân khấu nhờ lối ứng xử thông minh và khả năng ngoại ngữ trôi chảy. Nhờ xuất hiện trong sự kiện với Jack Ma, Khánh Linh đã trở thành một cái tên rất “hot” trong cộng đồng sinh viên. Phóng viên đã có buổi phỏng vấn với cô gái tài năng này.

Tỷ phú Jack Ma có thiện cảm với Khánh Linh. Ông quan tâm gọi Linh vào chụp ảnh cùng và còn động viên cô bằng một câu nói dí dỏm. Ảnh: NVCC

Chào Linh, hiện tại bạn thế nào, đã hết hồi hộp sau khi gặp được thần tượng chưa?

Mình hiện vẫn đang còn một chút cảm giác xúc động vì đó là lần đầu tiên được gặp thần tượng của mình ở ngoài đời thực. Thật sự rất hạnh phúc!

Trong buổi trò chuyện với Jack Ma, câu hỏi mà bạn đặt ra câu hỏi về “ Khoảnh khắc nào trong cuộc đời đã hình thành nên con người và triết lý Jack Ma như ngày hôm nay? ” và được ông trả lời trực tiếp. Bạn có hài lòng với câu trả lời đó không?

Không thể hài lòng hơn!

Bạn thấy Jack Ma ngoài đời như thế nào?

Ban đầu khi chưa tiếp xúc thì mọi người có thể cho rằng ngài khó gần. Nhưng sau khi được gặp, bắt tay và trò chuyện cùng ngài Jack Ma, mình cảm thấy ngài là một người vô cùng thân thiện, dễ gần, vui tính và giản dị, mặc dù ngài là tỷ phú nổi tiếng thế giới.

Bạn ngưỡng mộ điều gì ở Jack Ma nhất? Vì sao bạn lại thần tượng một người không có ngoại hình bắt mắt như là Jack Ma, trong khi điều đó không thường xảy ra với những cô gái ở độ tuổi như bạn?

Ngài Jack Ma là một tấm gương sống cho việc không ngừng cố gắng vượt lên số phận. Ngài còn là một vị doanh nhân với đầu óc tính toán, kinh doanh tài ba, vì vậy mới có thể gây dựng nên một đế chế Alibaba hùng mạnh như vậy.

Nói về vấn đề ngoại hình, mình không có xu hướng chỉ thần tượng duy nhất những người có vẻ ngoài bắt mắt. Đẹp là một tiêu chí quan trọng của thời đại hiện nay, nhưng nó không phải là tất cả.

Khánh Linh chụp ảnh selfie với Jack Ma. Ảnh NVCC

Khi bạn chụp ảnh selfie với Jack Ma, hai người đã trò chuyện những gì vậy? Điều gì ở ông ấy khi tiếp xúc gần khiến bạn ấn tượng nhất?

Khi mọi người cùng đứng dậy để chụp ảnh lưu niệm, ngài Jack Ma đã được sắp xếp đứng chụp cạnh các vị lãnh đạo khác. Mình biết điều đó nên đã tránh sang một bên. Nhưng ngài đã nhìn về phía mình, vẫy tay và hỏi: “Linh, do you want to join?” (Linh, em muốn chụp ảnh cùng chứ? - PV) Mình rất bất ngờ và cảm động, mình không nghĩ rằng ngài sẽ quan tâm và chú ý tới mọi người đến như vậy.

Bạn muốn trở thành người giống như thần tượng của mình chứ? Có thể mong đợi Linh sẽ là Jack Ma 2.0 không nhỉ?

Ước mơ của mình là trở thành một nữ doanh nhân trong tương lai. Trong buổi gặp mặt ở phòng VIP, mình đã chia sẻ điều đó với ngài Jack Ma. Ngài mỉm cười và bảo: “Wow”. Sau đó, mình có nói thêm rằng: “Nhưng mình nghĩ mình sẽ không thể thành công như ngài đâu”. Bất ngờ, ngài đã lắc đầu và nói: “Who knows?” (Ai biết trước được). Ngài thật sự là một người rất dễ nói chuyện và tốt bụng.

Có rất nhiều người hâm mộ, ghen tị với Linh vì được chọn đối thoại trực tiếp với Jack Ma đấy. Bạn có thể tiết lộ lí do vì sao bạn được chọn chứ?

Để có cơ hội được lên sân khấu đối thoại trực tiếp cùng ngài Jack Ma, Linh đã trải qua buổi tuyển chọn cùng với rất nhiều ứng viên khác. Mình cảm thấy các bạn đều rất giỏi ngoại ngữ, ngoại hình sáng và rất tự tin, nên mình cũng đã cố gắng thể hiện thật tốt bản thân mình trước BTC. Có lẽ một phần may mắn cũng đã mỉm cười với mình. Linh thật sự rất trân trọng cơ hội này và đúng là ngày hôm ấy đã cho mình rất nhiều bài học quý giá.

Có ý kiến cho rằng có nhiều người nói Tiếng Anh tốt hơn Linh, hoặc là MC chuyên nghiệp, vì sao không chọn mà lại chọn Linh. Có phải vì Linh là Hoa khôi sinh viên? Bạn nói sao về điều này?

Mình chỉ biết mình đã nỗ lực cố gắng hết sức để thể hiện bản thân qua vòng phỏng vấn của BTC. Mình chưa bao giờ nghĩ danh hiệu Hoa khôi Học viện Ngoại giao là lợi thế của bản thân, bởi mình không hề đề cập đến thông tin này. Có lẽ một chút may mắn đã mỉm cười với mình và mình coi đây là một cơ duyên vậy.

Trong vai trò MC chương trình hỏi đáp giữ Jack Ma và sinh viên, khán giả thấy bạn rất tự tin. Linh cười rất tươi, nhưng thực tế bạn có run không?

Mình được vinh dự ngồi giữa hai vị chủ tịch của hai tập đoàn lớn, và ngồi trước hơn toàn thể 3000 khán giả, nên mình có một chút lo lắng và hồi hộp.

Linh trong vai trò MC buổi "Đối thoại cùng Jack Ma"

Cô tự tin trò chuyện bằng Tiếng Anh và xử lí các tình huống thông minh, duyên dáng.

Có một tình huống đặc biệt đã phát sinh trong chương trình, đó là sự xuất hiện của một thanh niên quỳ lạy Jack Ma để bày tỏ tình cảm với thần tượng. Trước tình huống đó, Linh đã xử lý như thế nào?

Mình hiểu hành động của bạn nam ấy xuất phát từ sự hâm mộ, nên mình đã quay sang nói nhỏ với ngài Jack Ma rằng bạn ấy chỉ đang thể hiện tình yêu quý đối với ngài.

Qua sự kiện lần này, tên tuổi Linh được biết tới nhiều hơn. Bạn có cho rằng đó là một may mắn? Linh sẽ tận dụng may mắn này như thế nào?

Mình không đặt mục tiêu được nhiều người biết đến qua sự kiện lần này nên cũng không chắc đó là một may mắn hay không nữa (cười). Bản thân mình trân trọng cơ hội này và sẽ lấy nó làm động lực để tiếp tục đặt ra nhiều thử thách, tiếp tục cố gắng học hỏi để hoàn thiện bản thân và đạt được ước mơ của mình.

Có nhiều người tìm hiểu về Linh qua bài phỏng vấn của bạn với báo Dân trí cách đây không lâu. Khi ấy bạn nói “Trên đời này không có chuyện ngồi im rồi hoàng tử sẽ đến nắm tay bạn. Thay vì đợi người khác coi mình là công chúa, hãy tự biến bản thân thành một bà hoàng”. Vậy nếu có một người đàn ông tài giỏi giống như Jack Ma muốn biến bạn thành công chúa thì bạn có đồng ý không?

Thực ra, đó là một câu nói mà mình sưu tầm được trong quá trình tìm đọc sách. Mình rất tâm niệm với câu nói ấy vì nó đã phản ánh được phần nào tính cách của bản thân.

Nói về chuyện tình cảm, mình đang rất hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Để có thể bước vào một mối quan hệ, mình nghĩ sẽ cần những yếu tố gắn kết giữa hai người, chứ không phải chỉ dựa vào tiền bạc hay sự giàu có của đối phương.

Họ có thể là một người tài giỏi hoặc chỉ là một người bình thường, tuy nhiên, họ phải chấp nhận được con người và cá tính của Linh, vì Linh tự nhận xét rằng bản thân sở hữu một tính cách rất mạnh, không muốn bị ràng buộc và bị điều khiển bởi bất cứ ai.

Bạn từng nói bạn mong muốn trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Hiện tại, Linh đã làm được những gì để vun đắp cho ước mơ của mình?

Cho tới hiện tại, mình đã kinh doanh được gần 4 năm rồi. Tuy nhiên, mình cảm thấy bản thân vẫn còn rất non nớt. Mình sẽ cố gắng học hỏi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để có thể tiến gần với ước mơ trong tương lai!

Cảm ơn Linh đã chia sẻ. Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Một số hình ảnh của Hoa khôi Ngoại giao Khánh Linh

Theo Dân Trí