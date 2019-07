Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019: Thí sinh “bối rối” vì nhiều trường có điểm sàn xét tuyển thấp

Từ ngày 22/7 đến 31/7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2019. Ảnh minh họa: Q.Anh

“Rối” vì nhiều trường nhận xét tuyển chỉ từ 13 điểm

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước ngày 22/7, các trường ĐH, CĐ phải công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của trường. Thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 22 đến 31/7, nếu có nhu cầu. Do đó, trong những ngày qua, hàng loạt trường đại học đã sớm công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) năm 2019. Đáng chú ý, trong khi nhiều trường “tốp đầu” chỉ lấy điểm sàn xét tuyển từ 18 - 20 điểm, một số trường có tiếng chỉ có điểm sàn từ 13 - 15 điểm.

Cụ thể, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 của 28 ngành đào tạo thấp nhất là 15, cao nhất tới 19 điểm. Khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) có ngưỡng điểm xét tuyển 4/5 chuyên ngành của trường lấy điểm sàn chỉ là 15,0 điểm. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia của ĐH Ngân hàng TPHCM cũng từ 15,5 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên). Tương tự, ĐH Nội vụ Hà Nội có điểm nhận hồ sơ xét tuyển 15 chuyên ngành tại trụ sở chính Hà Nội mức điểm thấp nhất là 13,0 và cao nhất là 16,0 điểm.

Thông tin hàng loạt trường có mức điểm sàn và điểm chuẩn dự kiến thấp hơn 2018 khiến nhiều thí sinh cảm thấy lúng túng. “Các môn khối D (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) của em được 21,0 điểm, mức điểm không thấp, nhưng cũng không cao hẳn. Em cũng đang cân nhắc trong việc thay đổi nguyện vọng vào các trường, bởi nhiều trường đại học tốp đầu có điểm nhận hồ sơ chỉ khoảng 18 - 20 điểm. Nếu đăng ký vào vẫn có khả năng trượt vì thực tế số lượng nhiều thí sinh điểm cao cùng đăng ký thì em lại dễ bị trượt vì điểm thấp hơn”, thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Tương tự, chọn trường nào cũng đang là băn khoăn của thí sinh Lê Hương Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khi được 20,0 điểm khối C. Hương Giang cho biết: “Khối C năm nay có phổ điểm thấp hơn chút vì điểm thi môn Ngữ văn không cao, tuy nhiên khối này ngày càng cạnh tranh quyết liệt vì chỉ tiêu thấp mà ít trường xét tuyển. Năm ngoái, điểm chuẩn tổ hợp môn khối C của một số trường rất cao, hơn đến 4 - 5 điểm so với khối khác. Em sẽ chọn một trường năm ngoái lấy 22 điểm và các trường còn lại điểm năm ngoái từ 18 - 20 điểm”.

Tránh chọn sai nghề nghiệp

Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 chứng kiến tăng mạnh các trường tuyển sinh theo hình thức tuyển thẳng. Ngoài 10% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT, nhiều trường mở rộng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh trường THPT chuyên, năng khiếu, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế… Ngoài ra, nhiều trường giành khoảng 30% cho xét tuyển theo học bạ THPT. Một số trường này thông báo trúng tuyển sớm, trước đợt thay đổi nguyện vọng khiến không ít thí sinh cảm thấy phân vân vì chưa biết chọn theo hình thức nào, bởi đã nộp phiếu điểm bản chính sẽ không vào trường khác được.

Nhiều năm tham gia công tác tuyển sinh, hướng nghiệp dành cho học sinh THPT, TS. Phạm Mạnh Hà (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết, tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho các thí sinh trúng tuyển. Tuy nhiên, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng cho các nguyện vọng của mình. Căn cứ vào điểm thi của mình với việc chọn trường, chọn ngành phù hợp với khả năng, sở thích của mình. Thực tế đã xảy ra trường hợp thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển chỉ nghĩ tới chuyện trúng tuyển, chọn trường danh tiếng thì đây là lựa chọn sai nghề. Dẫn đến việc học tập chán nản, bỏ học giữa chừng gây lãng phí thời gian, tiền bạc của bản thân và gia đình.

“Các em cần chọn ngành, nghề phải phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân, triển vọng về nghề nghiệp mà mình yêu thích, phù hợp... Mỗi thí sinh được chọn nhiều nguyện vọng, nhưng cần căn cứ vào điểm số lựa chọn trường thích hợp để nộp hồ sơ. Nên xác định thứ tự ưu tiên ngành nghề từ 1 đến 4 (thứ tự nguyện vọng xếp từ cao xuống thấp), hoặc thêm các nguyện vọng nữa, sao cho các ngành đăng kí phải tương đồng nhau, tránh mắc sai lầm khi chọn nghề”, TS. Phạm Mạnh Hà tư vấn.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng hoặc thay đổi quá nhiều. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng (NV) theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, cân nhắc kỹ thứ tự. NV1 sẽ được xét trước tiên, nếu NV1 trúng tuyển các nguyện vọng sau sẽ tự động bị hủy bỏ, nếu NV1 không trúng sẽ xét tiếp NV2, tiếp đến là NV3 và cứ thế đến NV tiếp theo. Căn cứ vào điểm thi năm nay, phổ điểm khối thi, điểm trúng tuyển năm 2018 để đăng ký xét tuyển sẽ làm tăng cơ hội trúng tuyển được rõ ràng hơn.

Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ sẽ đăng tải danh sách giảng viên, thí sinh nhập học các trường năm 2018 và năm 2019 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ để người học và xã hội giám sát. Nếu cơ sở giáo dục đại học nào vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị xử lý theo hướng trừ chỉ tiêu năm sau, xử phạt hành chính, không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm tiếp theo. Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và những người liên quan bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

