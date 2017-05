Tuyển sinh ĐH 2017: Nguy cơ “vỡ trận” vì thí sinh ảo

Tuyển sinh đại học 2017 không hạn chế nguyện vọng xét tuyển khiến nhiều trường lo lắng về thí sinh “ảo” tăng đột biến. Ảnh minh họa: Q.Anh

Một thí sinh đăng ký tới 48 nguyện vọng

Bộ GD&ĐT vừa công bố thống kê đăng ký nguyện vọng vào các trường ĐH, CĐ năm 2017 của các thí sinh sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Dù được dự báo là sẽ có nhiều thí sinh “ảo”, song kết quả thống kê cho thấy rất nhiều nguyện vọng vào ĐH. Cụ thể, có đến 50% thí sinh chỉ đăng ký từ 1-3 nguyện vọng, 30% thí sinh đăng ký 4-5 nguyện vọng. Có 18% thí sinh đăng ký từ 6-10 nguyện vọng. Có 2% thí sinh đăng ký từ 11 nguyện vọng trở lên. Đặc biệt, có một trường hợp thí sinh đăng ký tới 48 nguyện vọng.

Với trường hợp đăng ký tới 48 nguyện vọng, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ không đưa vào hệ thống phần mềm xét tuyển chung mà sẽ phải xét tuyển thủ công. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với quy định xét tuyển như năm nay, số lượng thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng sẽ tăng đột biến, điều này đặt ra thách thức trong công tác xét tuyển. Đặc biệt, phần mềm chung nếu không hoạt động hiệu quả sẽ đẩy trách nhiệm nhiều hơn cho các trường, thí sinh cũng bối rối không biết chọn trường nào nếu trúng tuyển.

Lý giải về hiện tượng thí sinh đăng ký vô số nguyện vọng vào ĐH, các chuyên gia tuyển sinh cho biết, nguyên nhân của sự gia tăng đột biến này là do năm nay có rất nhiều tổ hợp xét tuyển mới. Giả sử, nếu một thí sinh chỉ thi 4 bài thi với 6 môn thì thí sinh này có thể có 14 tổ hợp môn thi có thể dùng để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Tức là, mỗi thí sinh có tối thiểu 14 cơ hội trúng tuyển vào trường ĐH. Nếu thí sinh làm hết cả bài thi với 9 môn thi thì tổ hợp dùng để xét tuyển sẽ là con số khổng lồ.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh nên đăng ký theo hướng kết quả cao hơn, ngang bằng hoặc thấp hơn kết quả dự kiến. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng thừa nhận thực tế: “Được đăng ký nhiều nguyện vọng thì số thí sinh ảo sẽ tăng, nên việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển sẽ phức tạp hơn”. Dự báo số thí sinh “ảo” tăng gấp nhiều lần so với các năm trước, nhiều trường ĐH cho biết, năm nay không thể xác định được thí sinh nào là của trường mình cho dù con số đăng ký vào trường là bội thu.

Biện pháp chống “ảo”

Nhận thấy nhiều khó khăn, bất cập trong xét tuyển năm nay, GS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng cho biết: “Tỷ lệ thí sinh ảo hàng năm của trường đều rất lớn, gây khó khăn trong công tác tuyển sinh. Hầu hết các trường đại học công lập cũng lấy điểm xét tuyển khá thấp cũng là nguyên nhân các trường dân lập khó cạnh tranh. Tỷ lệ ảo khiến cho trường ngoài công lập mất nhiều thời gian tuyển sinh, nhiều thí sinh trúng tuyển xong vẫn không quyết định học tại trường vì nếu so sánh, nhiều em sẽ chọn trường công lập vì học phí rẻ”.

Để tránh rơi vào tình cảnh “loạn xét tuyển” giống như mấy năm trở lại đây, nhiều trường ĐH cũng đã có phương án riêng để lọc “ảo”. Một trong những biện pháp là tăng cường hợp tác để trở thành nhóm các trường tuyển sinh. Bộ GD&ĐT cho biết, hiện đã có 2 nhóm trường xét tuyển chung lớn ở miền Bắc và miền Nam. Nhóm miền Bắc do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì với sự tham gia của các trường từ Hà Tĩnh trở ra, hiện tại có hơn 40 trường tham gia. Nhóm miền Nam do ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM (ĐH Quốc gia TPHCM) chủ trì với sự tham gia của các trường từ Quảng Bình trở vào, hiện có khoảng 60 trường tham gia.

Là đơn vị chủ trì nhóm trường xét tuyển chung ở miền Bắc, TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: “Nhóm sẽ sử dụng chung dữ liệu đăng ký xét tuyển và kết quả thi THPT Quốc gia do Bộ cung cấp để xét tuyển đợt 1, sử dụng chung phần mềm xét tuyển do trường chủ trì chịu trách nhiệm quản lý. Khi chạy phần mềm nhóm, việc tăng thêm 5% hay 10% để trừ “ảo” là do các trường, nhóm chỉ thống nhất về quy trình, nguyên tắc, còn điểm chuẩn là do các trường tự quyết định”.

Chia sẻ về những điểm thuận lợi khi xét tuyển nhóm, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, xét tuyển theo nhóm có nhiều mặt tích cực, nhóm trường càng to thì càng thuận lợi và lọc “ảo” dễ hơn. Một điểm nữa, xét tuyển theo nhóm vẫn còn tình trạng “ảo”, nhưng số lượng này không đáng kể. Do đó, các trường có thể tin tưởng vào khả năng lọc “ảo” khi xét tuyển chung”.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017 mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định. Quy trình xét tuyển đại học đợt 1 sẽ bắt đầu từ 28/7 đến 17h ngày 30/7. Đợt xét tuyển bổ sung sẽ được bắt đầu từ ngày 13/8. Năm 2017, năm đầu tiên thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào các ngành, trường.

Quang Anh