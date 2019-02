Tuyển sinh đại học 2019: Xuất hiện nhiều tiêu chuẩn… khó

Mới đây, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2019 với một số điểm mới cho ngành y khoa và sư phạm (lấy ý kiến đến ngày 24/2/2019), trong đó quy định nếu tuyển sinh dựa theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia thì sẽ do Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Ngoài ra, thêm các điều kiện thọc sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc khá trở lên (một số ngành).

Năm nay, tuyển sinh trường công an, quân sự nới các tiêu chuẩn xét tuyển so với năm trước. Cụ thể, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã vừa có thông báo một số nội dung triển khai công tác tuyển sinh đại học, trung cấp hệ chính quy năm 2019. Năm nay, các thí sinh đăng ký vào trường công an phải đạt tiêu chuẩn học lực loại trung bình trở lên các năm THPT, riêng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7 điểm trở lên.

Tuyển sinh đại học năm 2019 có nhiều thay đổi so với các năm trước.

Bộ Quốc phòng cũng đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển; nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành.

Năm nay, các trường quân đội tuyển nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân cũng thuộc đối tượng tuyển sinh của các trường quân đội. Tuy nhiên, chỉ tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự. Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học.

Đáng chú ý, trong phương án tuyển sinh năm 2019, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có quy định tiêu chuẩn nữ cao 1,50m, nam 1,55m trở lên, quy định này gây tranh luận. Trước nhiều ý kiến trái chiều, mạnh mẽ, thậm chí gay gắt của dư luận, ĐH Sư phạm TP.HCM đã gỡ tiêu chí chiều cao khỏi đề án tuyển sinh dự kiến năm 2019 và chỉ áp dụng cho ngành đào tạo giáo viên thể chất.

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm nay cũng chỉ xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2017 đến 2019. Theo đề án tuyển sinh dự kiến, ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tuyển sinh trình độ đại học chính quy trong năm 2019 bằng ba phương thức. Trong đó, phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực là phương thức tuyển sinh mới được nhà trường triển khai trong năm nay.

Tương tự, ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh theo phương thức riêng, xét trên 3 tiêu chí điểm học bạ, thi THPT quốc gia và bài kiểm tra đánh giá năng lực. Phương thức và quy trình tuyển sinh 2019 của ĐH Luật TP.HCM là xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực. Quy trình tuyển gồm 2 giai đoạn là xét tuyển sơ bộ và xét trúng tuyển. Bài kiểm tra năng lực gồm 100 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 75 phút trên giấy, thang điểm 30 sẽ được minh họa và công bố cuối tháng 3/2019.

Năm 2019, Trường ĐH Ngoại thương tuyển sinh theo 4 phương thức, gồm: xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập 3 năm THPT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019; xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019; xét tuyển thẳng.

Trong đó, điều kiện để thí sinh tham gia phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia như sau: Có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 7,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên; Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn đạt IELTS (academic) từ 6,5 trở lên, hoặc TOEFL PBT từ 550 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 90 trở lên, hoặc giải ba quốc gia môn Tiếng Anh trở lên…

Quang Anh