Tuổi nghỉ hưu nhà giáo: Đã hết thời 'thầy già con hát trẻ'?

Đa số giáo viên bậc mầm non và tiểu học là nữ, Học sinh lớp 1/4 trường tiểu học Bàu Sen, Q.5, TP.HCM trong giờ học tiếng việt. Ảnh: Như Hùng

Theo nhiều ý kiến phân tích, nhà giáo , nhất là bậc mầm non và tiểu học, đa phần là phụ nữ. Ở tuổi 50, 60, họ thay đổi tâm sinh lý rất nhiều, cơ thể đã mất sức rất nhiều do vừa hoạt động xã hội vừa phục vụ gia đình, sinh đẻ... Họ cần được nghỉ ngơi, do đó không nên tăng tuổi hưu cho họ cũng như phụ nữ nói chung.

"Bà xã tôi đang dạy cấp 2 môn tiếng Anh, nghe nói tăng tuổi về hưu thì bả kêu than như những gì bài viết Xin đừng tăng tuổi nghỉ hưu cho nhà giáo đã nêu. Khi con người không đảm bảo sức khỏe thì không thể nào dạy tốt được, cũng như cầu thủ giỏi nhưng không có sức khỏe thì cũng thành dở thôi", bạn đọc Ho Truong chia sẻ.

"Theo tôi, chỉ nên tăng tuổi nghỉ hưu cho các bác sĩ. Còn các ngành khác giữ nguyên như hiện nay. Tôi vừa về nghỉ hưu đúng tuổi 60, nhưng từ khi 56, 57 tuổi đã thấy uể oải. Cần để lớp trẻ tiếp cận thì xã hội mới khỏe", bạn đọc Trịnh Hà nêu.

Từ một góc độ khác, bạn đọc Nguyễn Thị Phương viết: "Các con và cháu tôi lứa tuổi học cấp 2 và 3 hơn chục đứa, chúng nó nói chán các thầy cô lớn tuổi tới tận cổ vì ít cập nhật kiến thức mới, từ tin học tới ngoại ngữ hoặc ứng dụng những điều mới mẻ vào bài học. Chưa kể cách tiếp cận ứng xử với chúng thường thô bạo hơn các thầy cô trẻ bởi tâm lý mình nhiều kinh nghiệm, có 'số má' kiểu Các em chưa đáng tuổi con tôi.

Bây giờ không phải là thời 'thầy già con hát trẻ' mà thầy trẻ, con hát trẻ. Bạn tôi là giáo viên thuộc dạng nổi tiếng ở trường chuyên mà còn cay đắng bảo: Lũ trẻ con thấy thầy cô lớn tuổi là chúng nó chán".

"Không chỉ vấn đề sức khỏe, sức ỳ... Tôi đã từng chứng kiến cảnh cả lớp, hàng chục đứa trẻ chỉ 6, 7 tuổi đầu ngồi lặng lẽ, ngơ ngác, sợ sệt, buồn tủi nhìn cô giáo của mình chì chiết, đay nghiến về một tội mà các em không hề phạm. Đơn giản chỉ vì cô mệt mỏi với tuổi tác, trầm cảm vì vị trí công việc, cuộc sống không như ý mà cứ phải kéo lê...

Nghề giáo là một nghề đặc thù, xin đừng đánh đồng với những nghề khác trong xã hội. Hãy cho các con đến trường với tâm thế chờ đợi một ngày vui", bạn đọc Yên Vũ thêm.

Tuy nhiên cũng có ý kiến ngược lại: "Thầy già con hát trẻ, tùy từng bộ môn, nhất là khoa học xã hội và nhân văn, người nhiều tuổi vẫn dạy tốt hơn" (bạn đọc Hoàng Long); "Gừng càng già càng cay, có rất nhiều giáo viên vì yêu trẻ yêu nghề đã dạy rất có tâm, hơn hẳn một số giáo viên trẻ... Thế hệ 7X, 8X, đa số học giáo viên lớn tuổi bị đòn nhiều nhưng đa số đều thành đạt, vì đằng sau những trận đòn là những bài học, những tình cảm yêu thương gửi gắm để chúng ta làm hành trang vào đời" (bạn đọc Huynh Nga)...

Cũng có ý kiến đề nghị nên cho phép thầy cô gia hạn thời gian nghỉ hưu, khi đó ai còn sức và tâm huyết với nghề sẽ có thể tiếp tục còn ai muốn về hưu với con cháu thì về.

"Có rất nhiều nhà giáo về hưu nhưng trong lòng vẫn còn nhiều tâm huyết. Đừng nói 50, 60 tuổi, tôi có một thầy giáo dạy kinh tế vĩ mô năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn dạy rất hay, cuốn hút, có sức thuyết phục hơn nhiều so với những thầy giáo trẻ chỉ biết kiến thức trong sách vở", bạn đọc My My dẫn chứng.

Theo Tuổi Trẻ