Tình người nồng ấm đến bất ngờ

Vào ngày đầu tháng 2, người dân Hội An (Quảng Nam) cũng như cả nước hết sức xúc động trước bức tâm thư của người thân của gia đình có 3 người tử vong hôm 25/1 trên sông Hoài (TP.Hội An) đã gửi thư cảm ơn chính quyền và người dân TP.Hội An. Bức thư do chị Đỗ Thị Bích Thu, đại diện của gia đình viết.

Trong thư, chị Thu bày tỏ sự cảm động và lòng biết ơn của gia đình trước những tình cảm mà chính quyền và người dân Hội An đã hết lòng giúp đỡ. Mở đầu bức thư, chị Thu viết: “Bài viết này tôi muốn viết để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến nhân dân TP.Hội An, những người dân bình dị, từ bi và đầy ắp tình người”.

Trong thư, chị Thu kể lại việc từ khi biết tin người thân qua đời trong vụ tai nạn ô tô lao xuống sông Hoài, đến tang lễ được cử hành nhờ sự chu đáo của chính quyền, người dân Hội An.

“Gia đình chúng tôi còn nhận được 6 triệu đồng tiền hỗ trợ từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi cũng được gặp lại cháu gái, cháu vẫn khỏe mạnh và tinh thần đã ổn định. Tất cả nhờ vào sự cưu mang giúp đỡ của gia đình người dân tại Hội An đã nhận chăm sóc cháu bé.

…Người dân ở Hội An chu đáo ngỡ như là máu mủ ruột rà. Khi làm lễ di quan, thầy đọc thơ, những người bê linh cữu mặc áo rất đẹp. Người dân xung quanh khóc rất nhiều, thương xót cho hoàn cảnh của gia đình hai em tôi và ra sức động viên cháu gái tôi mạnh mẽ.

Ngoài ra còn một điều gia đình tôi không thể ngờ tới là anh chủ xe cho em tôi thuê xe bị tai nạn cũng đến nơi hỏa táng. Anh đến không một lời trách móc về chiếc xe bị hư hại hoàn toàn, mà còn trả lại tiền cọc và gửi thêm tiền phúng viếng. Quả là 2 ngày chúng tôi gặp toàn những người xa lạ nhưng đầy ắp lòng nhân hậu, từ bi…” - Trích lược bức thư của chị Thu.

Người dân TP.Hội An tổ chức tang lễ, quyên góp tiền ủng hộ cho những nạn nhân ô tô lao xuống sông Hoài.

Nghĩ về triết lý giáo dục đang “loay hoay”

Trên đây chỉ là một số đoạn trích trong bức thư cảm ơn của chị Thu, bởi trong thư còn nhiều chi tiết kể lại những việc từ các anh chiến sỹ công an, chính quyền các cấp, tới những người dân ở Hội An đã không quản ngại đêm hôm, vất vả chăm lo để lễ tang được diễn ra chu toàn. Người dân còn tổ chức quyên góp để giúp đỡ, động viên cháu bé may mắn sống sót trong vụ tai nạn vừa qua.

Có lẽ, nếu không có bức thư cảm ơn của chị Đỗ Bích Thu, rất nhiều người trong chúng ta sẽ không biết được những nghĩa cử cao đẹp của những người dân, các cấp chính quyền tại Hội An đã dành cho những nạn nhân xấu số, cũng như trường hợp cháu bé được cứu sống, cưu mang và yêu thương trong bàn tay ấm áp từ những người dân hiền hậu xứ Quảng.

Câu chuyện giống như cổ tích giữa thời nay, trong bối cảnh ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra tình trạng vô cảm với nỗi đau, mất mát của người khác, đó là những hành vi hôi của, giẫm đạp lên nhau tranh cướp thức ăn, đồ thờ cúng… Thật khâm phục, tự hào về vùng đất Hội An nhân hậu như thế. Đặt câu chuyện trong bối cảnh nền giáo dục nước ta vẫn còn đang tranh luận, “loay hoay” về triết lý giáo dục sẽ là gì, mới thấy, cần lắm những con người thân thiện, nhân ái như người dân Hội An, hay ứng xử rất văn hóa của chị Thu và người thân.

Giáo dục con người trước hết phải đến từ những sự tử tế, là con người giàu lòng nhân áí, biết quan tâm, giúp đỡ những người hoạn nạn, sẻ chia với đau thương, mất mát của những người xung quanh. Trước khi đặt ra mục tiêu đào tạo ra những công dân tài tài năng và hiện đại cần phải khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, thương mến con người, luôn khát khao cống hiến với đam mê của mình, chứ không phải là các “rô bốt” tài năng nhưng vô cảm.

Trăn trở về triết lý giáo dục của nước ta hiện nay, Thạc sỹ Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Newcastle (Australia) cho rằng, giáo dục hiện tại của chúng ta lại đang chú trọng thành tích, thậm chí chạy đua thành tích mà quên đi định hướng và phát triển khả năng riêng của mỗi em…

Cũng theo Thạc sỹ Hiền, nền giáo dục hiện nay cần có một triết lý giáo dục rõ ràng làm căn cơ để từ đó tạo tiền đề và nguồn cảm hứng cho công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà. Một nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục phải vì sự phát triển của trẻ chứ không phải là nền giáo dục phục vụ cho những mong muốn của người lớn.

Quang Anh