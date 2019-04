Trường Tiểu học Chu Văn An xin lỗi vì thịt gà có mùi 'lạ'

Chiều tối 8/4, trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội, tổ chức cuộc họp với sự tham gia của 2 đơn vị sản xuất, cung cấp thực phẩm và phụ huynh học sinh.

Theo VTV, tại cuộc họp, phó hiệu trưởng nhà trường - người ký phiếu xác nhận thực phẩm - cho rằng chỉ phát hiện thịt gà "có mùi lạ" chứ không phải mùi hôi thối hay ôi thiu, cũng như không có việc "tuồn" thịt gà bẩn vào trường.

Cuối cuộc họp, ban giám hiệu trường Tiểu học Chu Văn An nhận lỗi với toàn thể phụ huynh, hứa sẽ quản lý nghiêm ngặt hơn vấn đề an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng này.

Số thịt gà có mùi "lạ" được phụ huynh phản ánh đưa vào trường Tiểu học Chu Văn An. Ảnh lấy từ clip.

Đại diện Công ty An Việt - đơn vị cung cấp thịt gà cho nhà trường - cho biết chỉ còn một tháng nữa là hết năm học, sang năm sau, nếu trường tìm được nhà cung cấp tốt hơn, đơn vị này sẽ ngừng hợp tác.

Trước đó, ngày 3/4, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Việt (Công ty An Việt) giao thực phẩm cho trường Tiểu học Chu Văn An vào sáng sớm, gồm 65 kg thịt gà, với sự tham gia của ban giám hiệu, phụ huynh.

Trong đó, một túi ni lông đựng 35 kg thịt gà được cho là có "mùi lạ". Đến 8h sáng cùng ngày, Công ty Halofoods - đơn vị cung cấp thịt gà cho Công ty An Việt - đổi lại thực phẩm.

Ngày 5/4, ông Nguyễn Xuân Trung - Trưởng phòng Y tế quận Hoàng Mai, Hà Nội - xác nhận số thịt gà này không có mùi ôi thiu. Những người được hỏi cũng chỉ trả lời rằng thịt gà có "mùi lạ" do để trong túi ni lông từ 3-6h sáng.

Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao lại ký vào biên bản thịt có mùi ôi thiu, nồng nặng, các bên liên quan nói do... không đọc kỹ.

Theo Tri thức trực tuyến