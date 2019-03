Trước cái sai của giáo viên, phụ huynh cũng cần đúng mực

Mấy ngày nay, dư luận xã hội hết sức quan tâm đến vụ việc một thầy giáo chủ nhiệm lớp 7A3 trường THCS Long Hòa (Phú Tân, An Giang) bị tố đánh học trò “vẹo cột sống”. Khi tổ công tác của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cùng các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đến kiểm tra sức khỏe học sinh, qua kết quả cho thấy cột sống của em này vẫn bình thường và cũng không bị tổn thương nên chưa có cơ sở để khẳng định.

Trước đó, một cô giáo của trường Mầm non Tư thục Tây Thạnh 2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đánh học trò và phụ huynh đã yêu cầu giáo viên và nhà trường bồi thường 100 triệu đồng. Phụ huynh đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để kiện nhà trường và giáo viên đánh con mình.

Cách đây đúng 1 năm, tại Long An đã xảy ra vụ việc hi hữu trong ngành giáo dục xưa nay, đó là câu chuyện giáo viên tiểu học tại Long An đã phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh, chỉ vì đã phạt học sinh quỳ gối khi mắc lỗi. Sự việc như một câu chuyện buồn trong ngành giáo dục, bởi đó là sự tổn thương của một nhà giáo trước sức ép lớn cũng từ việc trót mắc sai với học sinh.

Nhiều trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo trong thời gian gần đây đã bị xử lý nghiêm.

Trên đây chỉ là những ví dụ trong số nhiều vụ việc xảy ra gần đây, lỗi trước tiên thuộc về các nhà giáo đã không kiềm chế bản thân, có những hình phạt không phù hợp với học sinh. Hành vi vi phạm đạo đức của nhà giáo là đáng lên án, nhận những hình thức kỷ luật theo hành, bồi thường cho học sinh (nếu có thương tổn).

Tuy nhiên, một số trường hợp giáo viên vì đánh học trò nên dẫn đến tình trạng phụ huynh gây khó dễ, thậm chí kiện cáo, đòi tiền bồi thường. Không ít người cho rằng việc làm này không khác gì “mặc cả” để đòi bồi thường, hoặc chỉ vì sai lầm của người khác mà gây căng thẳng, khiếu kiện để người vi phạm mất sự nghiệp, không còn cơ hội để rút kinh nghiệm.

Những hành vi ứng xử đó, vô tình tạo nên khoảng cách giữa người giáo viên với học trò và giữa giáo viên với phụ huynh. Giáo viên là một nghề đặc biệt, là những người dạy dỗ các thế hệ dựng xây đất nước. Có những giáo viên ứng xử chưa chuẩn mực, xúc phạm danh dự, thân thể học sinh đã bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ, các cơ quan chức năng vào cuộc. Nhiều giáo viên bị kỷ luật, thậm chí sa thải, bị vướng vòng lao lý vì những sai lầm đã gây ra.

Chia sẻ về mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh hiện nay, nhiều nhà giáo tâm huyết tâm sự, họ rất buồn trước thực tại hiện nay, truyền thống “tôn sư, trọng đạo” tốt đẹp ngày càng mai một, nhạt nhòa ở một bộ phận cả về nhà giáo lẫn phụ huynh. Giáo viên chạy theo thành tích, dạy thêm, thiếu tâm huyết với nghề, còn phụ huynh phó mặc con cái cho nhà trường, luôn khắt khe, xét nét giáo viên và chỉ cần “đi” phong bì là giải quyết hết mọi việc…

Chia sẻ tại nhiều nơi trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đã liên tục khẳng định giáo viên hiện nay gặp nhiều sức ép, từ đòi hỏi chuyên môn ngày càng cao, cho đến những tác động từ công việc, học sinh, phụ huynh và xã hội. Để giảm áp lực này, cần tăng cường hỗ trợ giáo viên giảm sổ sách, các hội thi, cuộc thi không cần thiết và tạo sự đồng thuận, ủng hộ từ phía phụ huynh và toàn thể xã hội.

Bên cạnh việc tìm kiếm các giải pháp, Bộ trưởng Nhạ cũng nhấn mạnh, các trường hợp giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng sẽ bị xử lý, không bao che. Kiên quyết loại khỏi ngành những giáo viên không xứng đáng.

Nhà giáo trong xã hội hiện đại hiện nay cần được quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện tốt nhất trong công việc. Cái sai của nhà giáo cần phải làm rõ và xử lý, tuy nhiên phụ huynh cũng cần có cách ứng xử văn hóa, nhân văn để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo, vô tình tạo ra suy nghĩ lệch của học sinh về truyền thống "tôn sư trọng đạo" tốt đẹp mà ông cha ta dạy dỗ ngàn đời nay.

Vân Đan