Sập giàn giáo, 2 người chết

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 28/8. Lúc này, nhiều công nhân thi công công trình khu nhà kiểu mẫu ở ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An), bất ngờ giàn giáo đổ sập, đè nhiều người.

Hiện trường vụ sập giàn giáo làm 2 người thiệt mạng. Ảnh: Ái Loan.

Trong đó, ông N.T.T. (44 tuổi, quê Đồng Tháp) và P.V.B. (51 tuổi, quê Trà Vinh) tử vong, 6 công nhân khác bị thương nặng được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.



Công an huyện Đức Hòa đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Theo Ái Loan

Zing