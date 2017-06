Tranh luận về đề thi Ngữ văn vào trường chuyên ở Đà Nẵng

Đề thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 150 phút), kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, diễn ra trong ngày 5/6, đang được chia sẻ trên mạng. Trong đó, câu 1 (3 điểm) có nội dung như sau:

"Sự sợ hãi gõ cửa.

Và niềm tin trả lời: Không có ai ở đây cả.

(Dẫn theo Sinh ra là một bản thể đừng chết như một bản sao, John Mason, Thúy Hằng dịch, NXB Lao động, 2016).

Trình bày suy nghĩ của em về ký kiến trên".

Đề thi gây tranh cãi trên mạng xã hội tại Đà Nẵng. Ảnh: Facebook.

Đề thi này nhanh chóng nhận được hơn 6.000 lượt thích và gần 5.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội với tựa đề: “Vô phòng thi ngồi cười 5 phút vì không biết đề đang ghi chữ gì”. Nhiều ý kiến bình luận đồng tình cho rằng đề thi “hại não” bởi phần trích dẫn khó hiểu.

“Đọc đề thi, em thấy sợ hãi và không có dòng chữ nào trên giấy cả”, Lê Tâm, một học sinh vừa dự thi, cho biết.

Luồng ý kiến khác cho rằng đây là đề thi Ngữ văn vào trường chuyên nên có độ khó nhất định để tuyển chọn học sinh là điều dễ hiểu.

"Đề thi ngắn gọn, gợi mở để học sinh thể hiện suy nghĩ của bản thân", bạn Nguyễn Ngân viết.

Giáo viên Nguyễn Hùng (Hà Nội) nhận định đề thi đúng là "hại não" vì tạo cho học sinh nhiều cách hiểu khác nhau.

Đề thi nên trích nguyên văn cả đoạn, học sinh mới có thể hiểu rõ nghĩa, tránh mơ hồ. Nam giáo viên cho rằng đề thi nên như sau:

"Sự sợ hãi muốn bạn chạy trốn khỏi những thứ không hề đuổi theo bạn.

Sự sợ hãi gõ cửa.

Và niềm tin trả lời: Không có ai ở đây cả.

(Billy Sunday)

Giờ đây, đó là câu trả lời đúng đắn cho nỗi sợ hãi của bạn. Tại sao nỗi sợ hãi lại thích chiếm chỗ của niềm tin? Cả hai đều có điểm chung là chúng khiến ta tin vào những điều không thể biết trước.

Niềm tin dừng lại khi nỗi lo bắt đầu và nỗi lo sẽ lặng im khi niềm tin lên tiếng. Những sự tưởng tượng tồi tệ nhất của chúng ta hầu như không bao giờ xảy ra, và phần lớn những nỗi lo của chúng ta sẽ tự chết đi trong sự tiên đoán vô vọng”.

Bên cạnh đó, theo giáo viên này, văn bản dịch có thể chưa sáng nghĩa. Câu thơ nguyên gốc là:

“Fear knocked at my door.

Faith answered... and there was no one there”.

Nên dịch là: "Sự sợ hãi gõ cửa nhà tôi.

Niềm tin của tôi ra mở cửa… Và chẳng thấy ai trước cửa nữa".

Vì vậy, câu thơ phải hiểu là, khi niềm tin mở cửa thì nỗi sợ hãi đã biến mất, không còn thấy ai ở bên ngoài thì mới đúng thông điệp: "Niềm tin dừng lại khi nỗi lo bắt đầu và nỗi lo sẽ lặng im khi niềm tin lên tiếng".

"Nếu câu văn dịch sai mà học sinh vẫn phân tích đúng nghĩa thì quả thực… tài tình”, giáo viên này chia sẻ.

Trao đổi với Zing.vn sáng 6/6, giáo viên tổ chuyên môn, đại diện ban ra đề thi, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: Ban ra đề chưa nhận được phản hồi nào của học sinh về đề thi Ngữ văn. Dự kiến, ngày 16/6, việc chấm thi lớp 10, trường THPT Lê Quý Đôn, Đà Nẵng sẽ hoàn thành.

Dựa vào kết quả chấm thi, ban ra đề mới có thể đánh giá đề dễ hay khó, có đúng năng lực của học sinh hay không. Hiện tại, các ý kiến của học sinh chỉ là quan điểm, nhận thức của từng cá nhân.

Theo Zing