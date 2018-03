Top 10 nữ sinh cạnh tranh vương miện Hoa khôi trường Báo

SBD 02: Đinh Ngọc Huyền. Lớp: Báo chí K36.4. Ngày sinh: 25/11/1998 Chiều cao, số đo ba vòng: 1m69, 82-63-93. Ước mơ: Trở thành một người phụ nữ thành đạt, có một cuộc sống ổn định bên người mình yêu và quan trọng nhất là thực hiện được những dự định trong tương lai như trở thành một nhà báo, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông,… Châm ngôn sống: Do not go with the flow, Be the flow