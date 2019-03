Sau khi Cơ quan ANĐT Bộ Công an hoàn thành bản kết luận điều tra vụ tiêu cực điểm thi tại Hội đồng thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hòa Bình, kết quả chấm thẩm định xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/ một môn thi. Bị can Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trưởng phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng…

Bộ GD&ĐT cũng đã chuyển danh sách kết quả thi của 56 thí sinh nói trên tới Sở GD&ĐT Hòa Bình để rà soát lại điểm, điểm thi này cũng là điểm chính thức của các thí sinh và làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra tiêu cực điểm thi. Ảnh: Q.A

Chia sẻ về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội), nếu có căn cứ cho thấy các đối tượng sửa điểm theo yêu cầu của phụ huynh, người thân của học sinh vì đã nhận tiền, lợi ích vật chất từ phía gia đình học sinh thì vụ việc này phải truy tố đối tượng đã nhận tiền để sửa điểm về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 mới đúng pháp luật.

Với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ khác tội nhận hối lộ là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật không nhằm mục đích tư lợi nên hình phạt của tội danh này cao nhất chỉ tới 15 năm tù. Còn đối với tội nhận hối lộ số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên thì hình phạt cao nhất có thể là tử hình.

Cũng theo luật sư Cường, với phụ huynh hoặc người thân thích trong gia đình học sinh đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất cho các đối tượng nêu trên để sửa điểm, nâng điểm thi thì những người đưa tiền, tài sản sẽ bị xử lý về tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật dân sự năm 2015 thì pháp luật bảo vệ quyền bí mật đời tư cá nhân. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định quyền bí mật đời tư cá nhân sẽ bị giới hạn, bị hạn chế bởi lợi ích chung của cộng đồng, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Bởi vậy, theo luật sư Cường, với những người vi phạm pháp luật gây hại cho cộng đồng, an ninh trật tự, an toàn xã hội thì họ sẽ không có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền bí mật đời tư cá nhân. Thông tin, hình ảnh của họ có thể được công khai trước cộng đồng để thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa chung.

“Trong vụ án về điểm thi tại Hòa Bình, hoàn toàn có cơ sở để công khai danh tính các học sinh được nâng điểm và những người đã đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất để yêu cầu nâng điểm cho con, em người thân của mình, đó là hành vi đưa hối lộ, hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý hình sự.

Nếu cơ quan tố tụng không công khai danh tính những người vi phạm, không xem xét hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong vụ án này thì có thể đó sẽ là thiếu sót” - Luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ.

