Tiêu cực điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình: Có nên công khai danh sách các thí sinh được nâng điểm?

Đến nay, danh sách thí sinh được nâng điểm tại các tỉnh xảy ra tiêu cực điểm thi THPT Quốc gia 2018 vẫn là “ẩn số”. Ảnh minh họa: Q.A

Sơn La: 44 thí sinh bị trừ điểm sau khi chấm lại

Bộ GD&ĐT vừa thông tin xác minh của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Sơn La) về kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 bất thường ở tỉnh. Công an xác định Phiếu trả lời trắc nghiệm bị sửa chữa, nhưng không phải do thí sinh thực hiện. Cụ thể, sau khi chấm thẩm định, phát hiện 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm thật thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Có thí sinh được nâng 26,55 điểm/3 môn. Có bài thi môn Toán được nâng tới 9 điểm.

Theo quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018, điểm chấm thẩm định sẽ là kết quả chính thức và được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp lại cho các thí sinh gian lận. Trong số 44 thí sinh được nâng điểm này, nhiều khả năng sẽ có em trượt tốt nghiệp vì đáng ra bị điểm liệt, nhưng được nâng khống tới 9 điểm/môn.

Bộ GD&Đ cũng đã có công văn chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cập nhật kết quả thi; xét công nhận tốt nghiệp THPT và thông báo kết quả cho thí sinh liên quan; đồng thời cung cấp thông tin về điểm thi cho Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an), các trường đại học, cao đẳng, trung cấp để cập nhật, rà soát kết quả xét tuyển sinh đối với các thí sinh có liên quan.

Theo quy định, các thí sinh được nâng điểm sẽ được trả về điểm chính thức, đồng nghĩa với việc sẽ có một loạt thí sinh bị trừ điểm, có thí sinh không đủ điểm tốt nghiệp THPT và chắc chắn bị loại khỏi trường đại học đã trúng tuyển. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, đã yêu cầu các đại học, cao đẳng, trung cấp liên hệ chặt chẽ với Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La để được cung cấp thông tin; căn cứ thông tin được cung cấp để rà soát kết quả xét tuyển sinh của trường mình.

Có nên công khai danh sách?

Trước đó, kết quả thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất là 9,25 điểm/một môn thi. Trong đó, có thí sinh được tăng điểm 3 môn cao nhất là 26,45 điểm. Theo Bộ GD&ĐT, kết quả chấm thẩm định là kết quả chính thức của kì thi. Kết quả này được sử dụng thay thế cho kết quả thi của kì thi THPT Quốc gia 2018 của các thí sinh liên quan, được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Theo một số trường đại học, hiện danh sách các thí sinh được nâng điểm trong các vụ án gian lận nâng điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La đang được rà soát, những trường hợp không đủ điểm sẽ bị đuổi học cho dù đã trúng tuyển và học hơn một học kỳ vừa qua.

Chia sẻ về cơ hội được “trụ” lại của các thí sinh được nâng điểm, PGS.TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho rằng, đa số những trường hợp thí sinh nâng điểm đều đăng ký xét tuyển vào trường đại học “top đầu”, những trường lấy điểm rất cao và cạnh tranh khốc liệt. Bởi thế, những thí sinh dù bị trừ điểm ít hay nhiều cũng khó có thể trúng tuyển và được ở lại đại học.

Liên quan đến câu chuyện gian lận điểm thi tại Sơn La, hiện nhiều phụ huynh, học sinh ở Sơn La cũng như dư luận xã hội bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng cần làm rõ 44 thí sinh được nâng điểm là ai? Nếu có trường hợp phụ huynh bỏ tiền mua điểm cho con phải được công khai và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến nay, danh sách các thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình vẫn chưa được công bố và hiện nay Sở GD&ĐT Hòa Bình mới chỉ thông tin có một thí sinh không đủ điểm tốt nghiệp sau khi dùng điểm chính thức. Điều này cũng đặt ra tranh luận trái chiều trong việc nên hay không nên công bố danh sách thí sinh được nâng điểm.

Chia sẻ về câu chuyện có nên công khai danh sách thí sinh, phụ huynh “chạy” điểm tại Sơn La, Hòa Bình, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: “Phụ huynh hoặc người thân thích trong gia đình học sinh đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất cho các đối tượng vi phạm pháp luật để sửa điểm, nâng điểm thi thì những người đưa tiền, tài sản sẽ bị xử lý về tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Với những người vi phạm pháp luật gây hại cho cộng đồng, an ninh trật tự, an toàn xã hội thì họ sẽ không có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền bí mật đời tư cá nhân”.

“Trong vụ án về gian lận điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 hoàn toàn có cơ sở để công khai danh tính các học sinh được nâng điểm và những người đã đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất để yêu cầu nâng điểm cho con, em người thân của mình. Đó là hành vi đưa hối lộ, hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý hình sự”, luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ.

Bộ GD&ĐT cho biết, sai phạm tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 của các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của Quy chế và pháp luật. Bộ GD&ĐT cũng đã yêu cầu các địa phương, các nhà trường làm tốt hơn nữa công tác giáo dục cho học sinh, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên; tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chú trọng công tác lựa chọn nhân sự để tổ chức thành công Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019; kiên quyết không để xảy ra sai phạm tương tự tại địa phương, đơn vị mình.

Quang Anh