Liên quan đến gian lận điểm thi ở Hội đồng thi THPT Quốc gia tỉnh Hòa Bình năm 2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã xác định 140/210 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Kết quả thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất là 9,25 điểm/một môn thi. Trong đó, có thí sinh được tăng điểm 3 môn cao nhất là 26,45 điểm.

Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ gian lận điểm thi THPT tại Hòa Bình và chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 3 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba bị can bao gồm: Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình; Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trưởng phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình).

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của các cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình trong vụ việc tiêu cực điểm thi. Ảnh: Q.A

Theo Bộ GD&ĐT, trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, chiếu theo quy chế xử lý, kết quả chấm thẩm định là kết quả chính thức của kì thi. Kết quả này được sử dụng thay thế cho kết quả thi của kì thi THPT Quốc gia 2018 của các thí sinh liên quan, được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cập nhật kết quả thi lên hệ thống phần mềm quản lý để rà soát xét lại tốt nghiệp. Theo quy chế thi, kết quả chấm thẩm định sẽ là kết quả chính thức của kỳ thi THPT Quốc gia nên sẽ thay thế cho kết quả đã công bố trước đây.

Kết quả chấm thẩm định được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2018. Do đó, Bộ sẽ công bố kết quả đã được cập nhật đến các trường đại học, học viện, cao đẳng mà thí sinh có trong danh sách thay đổi điểm thi đã nhập học.

Như vậy, sau khi công bố lại điểm, nhiều thí sinh đang từ điểm cao “chót vót” trở về với điểm thật (trước khi được can thiệp). Kết quả điểm chính thức sẽ làm căn cứ xét tốt nghiệp THPT năm 2018 và xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2018. Đồng nghĩa với việc, nếu không đủ điểm, nhiều thí sinh sẽ bị đánh trượt mặc dù đang “chiễm chệ” ngồi ghế giảng đường đại học sau gần một năm học.

Về giải pháp kỹ thuật cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019, ông Mai Văn Trinh cho biết thêm, Bộ GD&ĐT sẽ có điều chỉnh toàn diện ở tất cả các khâu. Công tác lựa chọn cán bộ, nhân sự sẽ được đẩy lên một bước và phân vai rất rõ trách nhiệm của trưởng điểm thi, đặc biệt là phó điểm trưởng thi đến từ các trường ĐH, CĐ.

Cách thức niêm phong tủ đựng bài thi, việc mở cửa phòng lấy đề và đưa bài thi vào cũng được quy định rất chặt chẽ và đặc biệt phải có công an bảo vệ 24/24 giờ. Trong khu vực lưu trữ bài thi sẽ có camera an ninh giám sát 24/24. Bài thi trắc nghiệm sẽ được giao cho các trường ĐH chấm với quy trình chặt chẽ từng khâu, từng bước.

Quang Anh