Thừa Thiên - Huế: Nước các sông đang lên, học sinh vùng thấp trũng nghỉ học từ chiều nay

Trưa ngày 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế có thông báo về việc triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Mưa lớn gây sạt lở tại tuyến Quốc lộ 49 TP Huế đi A Lưới.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX căn cứ tình hình thực tế diễn biến mưa lũ, đặc biệt đối với các vùng hạ du thấp trũng cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ chiều nay 11/11 và ngày 12/11. Các ngày tiếp theo, tùy vào tình hình diễn biến của thời tiết, Sở sẽ có thông báo sau.

Thường xuyên khuyến cáo, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về phòng chống đuối nước mùa mưa lũ theo các văn bản đã được Sở chỉ đạo.

Trong sáng 11/11, mưa lớn kéo dài liên tục, đã xảy ra tình trạng sạt lở tại Km 76+500, tuyến quốc lộ 49A Huế - A Lưới. Các lực lượng đang tập trung phương tiện cơ giới để thông tuyến.

Nhiều vùng thấp trũng nước lũ lại lên, người dân đi lại bằng ghe.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Phú Lộc cho biết, đoạn đường Km 867+ Quốc lộ 1A đi qua xã Lộc Trì hiện nay nước tràn qua đường cao khoảng 40 cm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Thừa Thiên - Huế cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ ngày 11/11 đến ngày 12/11 tiếp tục có mưa to đến rất to, các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ trên báo động 2 – báo động 3, có sông trên báo động 3.

Hoàng Dũng