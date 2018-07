Thủ tướng giao Bộ Công an xử nghiêm vụ kết quả thi bất thường ở Hà Giang

Tối 17/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Công an về kết quả thi bất thường tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang

Theo đó, xét báo cáo ngày 17/7 của Bộ GD&ĐT về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Bộ GD&ĐT, Bộ Công an đã kịp thời, khẩn trương rà soát, xác minh kết quả thi bất thường kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại đây.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT phát huy ưu điểm của kỳ thi THPT quốc gia những năm qua, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi THPT quốc gia.

Điểm số trung bình thấp hơn nhiều so với cả nước nhưng Hà Giang có nhiều thí sinh điểm cao bất thường. Ảnh: Zing

Vụ việc tại tỉnh Hà Giang lộ ra sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Dư luận đặt nghi vấn khi tỉnh Hà Giang có hàng loạt thí sinh đạt điểm cao.

Thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất nước, tỉnh này có 3 thí sinh trong danh sách những em đạt điểm cao nhất kỳ thi. Đáng chú ý, những học sinh này điểm thi thử thấp. Sau đó, mạng xã hội lan truyền bảng điểm xét tuyển theo khối của 36 thí sinh Hà Giang được cho là bất thường.

Ngày 12/7, Bộ GD&ĐT ra công văn yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Giang kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, báo cáo bằng văn bản về thi THPT quốc gia 2018 qua Cục quản lý Chất lượng trước ngày 17/7. Ngày 14/7, đoàn công tác của Bộ G&Đ để phối hợp điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường.

Trước đó, chiều 17-7, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố việc xử lý kết quả điểm thi bất thường ở Hà Giang.

Theo Bộ GD-ĐT, tổ công tác của bộ đã tiến hành chỉ đạo, giám sát việc rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi. Kết quả cho thấy các bài thi tự luận kết quả chính xác và trùng khớp. Tuy nhiên có tới 330 bài thi được can thiệp để tăng điểm.

Với các bài thi trắc nghiệm, kết quả chấm thẩm định cho thấy có 102 bài thi toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm).

85 bài thi vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm);

56 bài thi hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm chấm thẩm định là 0,75, điểm đã công bố là 9,5 điểm);

8 bài thi sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 4,75, điểm đã công bố là 9,0 điểm);

9 bài thi lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm chấm thẩm định là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm);

3 bài thi địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm chấm thẩm định là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm chấm thẩm định là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm);

Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết hội đồng chấm thẩm định quyết định kết quả chấm thẩm định được sử dụng để thay thế kết quả chấm bài thi trắc nghiệm của Hà Giang.

Theo Bộ GD-ĐT, hành vi nâng điểm thi cho thí sinh trong khi chấm thi đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi. Bộ GD-ĐT kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm, theo quy định của pháp luật để đảm bảo kỷ cương, nghiêm túc của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và cả cho những năm tiếp theo.

Qua xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang , là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Ngay khi có kết quả điều tra, sẽ thông tin cho các cơ quan truyền thông