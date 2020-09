Thủ khoa đại học "lạ đời": 2 lần bỏ học, 10 năm mới tốt nghiệp

Một số thành tích học tập của Việt Dũng:

- Giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi môn Vật lý Thành phố Hà Nội năm 2007.

- 2 giải Nhất kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2018, 2019

- 3 giải Nhì kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2017 và 2018, 2019.

- Giải Nhì cuộc thi Sáng tạo đồ dùng dạy học của khoa Vật lý, ĐHSPHN

- Giải Nhất phần thi "Giải bài tập Vật Lý" khoa Vật lý ĐHSPHN năm 2018, 2019

- Giải Nhất phần thi "Video giảng dạy Vật lý" khoa Vật lý ĐHSPHN năm 2018

- Giải Nhì phần thi "Video giảng dạy Vật lý" khoa Vật lý ĐHSPHN năm 2019

- Giải Khuyến khích Olympic Tiếng Anh chuyên Toàn quốc 2017

- 2 lần nhận học bổng Odon Vallet năm 2018, 2019 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

- Giải Ba cuộc thi "The first international service learning SL/STEM competition" do Đại sứ quán Ireland tổ chức.

- Học bổng trường ĐHSPHN các kỳ học 1,2,3,4,5,6,7.

- Danh hiệu Sinh viên tiêu biểu cấp trường, trường ĐHSPHN năm học 2016-2017.