Thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: Con thi, bố mẹ nóng lòng “ngóng”

Phụ huynh “đội nắng” chờ thí sinh bên ngoài trường thi. Ảnh: TL

"Căng" hơn vào… đại học



Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2020 - 2021, Hà Nội sẽ có hơn 104.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là 88.928 thí sinh. Có khoảng 15.000 học sinh không đăng ký dự thi, nhiều hơn 5.000 học sinh so với năm học trước. Khác với năm ngoái, kỳ thi năm nay thí sinh chỉ dự thi 3 môn: Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Về công tác tổ chức thi, ông Phạm Quốc Toản thông tin, Sở đã rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đối với cấp THCS và THPT để đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện tham gia coi thi. Sở đã huy động hơn 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vào công tác tuyển sinh. Năm nay, Hà Nội có tổng số 172 điểm thi, tổng số phòng thi là 3.773 phòng. Chương trình Tiếp sức mùa thi có sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ thí sinh và người thân tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đối với các điều kiện đảm bảo an toàn an ninh, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố, đặc biệt có sự tham gia của Phòng An Ninh chính trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu, các quy trình của kỳ thi năm nay.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội có gần 90.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong ngày thi đầu tiên, để chăm sóc, động viên con đi thi, nhiều phụ huynh đã bố trí công việc để đưa đón con đi thi, thậm chí xin nghỉ làm để ngồi ngoài trường thi đợi con. Chia sẻ về mối lo khi con dự thi vào Trường THPT Thăng Long, chị Thanh Huyền cho biết: "Mọi năm, tầm này cả gia đình đang đi du lịch, nhưng năm nay chúng tôi dành mọi thời gian để phục vụ, động viên con thi cử. Kỳ thi này khá quan trọng nên con đã được chuẩn bị sớm, từ ôn tập đến làm thử các đề thi bởi năm nay, một số trường chuyên, trường công lập nổi tiếng vẫn duy trì "tỷ lệ chọi" khá cao, thậm chí còn hơn cả vào đại học trước đây".

Phụ huynh Trần Văn Hòa (ở quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Ngay từ năm lớp 7, con tôi đã học kỹ 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để chuẩn bị thi vào lớp 10. Hàng năm, tôi đều chứng kiến kỳ thi có hàng vạn thí sinh không đỗ, nên tâm lý của bố mẹ và con cũng khá áp lực. Dù con không chọn trường chuyên, nhưng dự thi vào trường công lập cũng không hề dễ dàng. Cũng may là năm nay chỉ thi 3 môn nên con ôn thi cũng đỡ vất vả so với dự kiến thi 4 môn".

Đề Văn vừa tầm, không nhiều bất ngờ

Tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” nhiệt tình mời nước phụ huynh bên ngoài trường thi.

Sáng 17/7, gần 89.000 thí sinh tham gia dự thi vào 10 THPT năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội với môn Ngữ văn. Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh tâm trạng trái ngược nhau về phần làm bài của mình. Một số thí sinh vui vẻ vì làm được bài, trong khi đó vẫn có thí sinh "than" đề dài và tương đối khó.

Một số giáo viên Ngữ văn tại Hà Nội nhận định, đề thi năm nay cơ bản giống với các năm trước, không nhiều sự bất ngờ, mang tính thay đổi như đề thi tại TPHCM hay một số tỉnh, thành khác. Thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Anhxtanh cho biết, đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm nay vẫn giữ cấu trúc quen thuộc như đề thi năm trước với hai phần. Phần I, kiểm tra khả năng đọc hiểu văn bản Viếng lăng Bác - bài thơ các em được học trong chương trình học kì II. Phần II là một câu chuyện ngắn trích trong sách Ngữ văn 9 và yêu cầu nghị luận về mối quan hệ giữa cách ứng xử và nhân cách của con người.

"Nội dung kiến thức đề ra nằm trong chương trình Ngữ văn 9. Không có câu hỏi nào nằm trong phần giảm tải kiến thức mà Bộ GD&ĐT đã công bố. Với cấu trúc quen thuộc, các câu hỏi vào những phần kiến thức các em mới được học, ôn, những học sinh có quá trình ôn tập chu đáo, kĩ năng làm bài thành thạo sẽ hoàn thành tốt đề thi này. Phổ điểm chủ yếu sẽ rơi vào khoảng 6-7 điểm", thầy Phi Hùng chia sẻ thêm.

Còn cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên Ngữ văn trường Phổ thông Liên cấp Wellspring lại nhận định, đề thi Văn năm nay vừa sức với học sinh, kiể̉m tra toàn diện kiến thức nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Với đề này, học sinh đã ôn tập theo hướng dẫn của thầy cô trên lớp sẽ đạt được phổ điểm từ 6-7,5.

Chiều 17/7, các thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ. Kết thúc buổi thi, nhiều học sinh và giáo viên đánh giá đề thi môn Tiếng Anh năm nay nằm trong chương trình học, chủ yếu là lớp 9 THCS và không có nội dung thuộc về các phần học đã được Bộ GD&ĐT tinh giảm. Tuy nhiên, để đạt điểm cao, đòi hỏi thí sinh nắm chắc từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng làm bài.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi vào lớp 10 THPT có số thí sinh đăng ký dự thi là 88.901 thí sinh, tổng số thí sinh dự thi là 88.526 thí sinh. Trong môn Ngữ văn, số thí sinh vắng mặt 446 thí sinh, có 3 thí sinh vi phạm Quy chế thi, không có hiện tượng đặc biệt khác nào. Ngày 18/7, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán vào buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút. Các thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên sẽ thi môn chuyên vào chiều 18/7 và sáng 19/7. Các thí sinh thi hệ song bằng các trường chuyên sẽ thi vào ngày 20/7.

Quang Anh