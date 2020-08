Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được bố trí ăn, nghỉ ngay tại điểm thi

Ngày 24/8, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp (đợt 2) cho các học sinh không thể tham gia kỳ thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Quảng Trị, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 - năm 2020 toàn tỉnh có 58 thí sinh đăng ký tham dự; trong đó, có 12 thí sinh trong vùng tạm thời phong tỏa, 42 thí sinh liên quan đến dịch Covid-19, 4 thí sinh hiện đang ở Đà Nẵng (3 thí sinh xin đăng ký thi tại Đà Nẵng, 1 thí sinh đủ điều kiện xét học bạ theo quy định).

Bên cạnh đó, tỉnh có 1 thí sinh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang cư trú tại địa phương và đã có văn bản báo cáo với Bộ GD&ĐT để bổ sung vào danh sách cho kỳ thi sắp tới. Do đó, tỉnh Quảng Trị sẽ có 55 thí sinh thi tại địa phương.





Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Sở GD&ĐT kiểm tra tại điểm thi đợt 1.

Các thí sinh tham gia lần này đều không thuộc diện F1, F2 với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trước đó và các em đều hoàn thành cách ly 14 ngày tại cộng đồng theo đúng quy định về phòng dịch.

Điểm thi lần này sẽ đặt tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh với 6 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết, do số lượng thí sinh thi đợt 2 rất ít nên Sở đã đề xuất phương án hỗ trợ cho các thí sinh lần này ăn nghỉ và sinh hoạt tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trong 3 ngày thi và Ban chỉ đạo thi đã đồng ý phương án trên.

Theo kế hoạch mới đây của Bộ GD&ĐT, thời gian thi dự kiến từ 2/9 - 4/9/2020 và sẽ công bố kết quả thi vào 10/9/2020.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, kỳ thi lần này diễn ra như lần trước, các khâu tổ chức được siết chặt, nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi. Sở GD&ĐT tỉnh thành lập 1 Hội đồng thi gồm: 1 trưởng điểm thi, 2 phó trưởng điểm, 3 thư ký, 21 cán bộ giám sát, 18 cán bộ công an, nấu ăn… Hiện nay, mọi khâu chuẩn bị kỳ thi đã sẵn sàng.

Đồng thời, nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch bệnh, Sở đã lên phương án phun thuốc khử khuẩn, khám sức khỏe cho các thí sinh, cán bộ coi thi theo đúng quy định trước khi bước vào phòng thi.

Dự kiến ngày 27/8, tỉnh Quảng Tri sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Những thí sinh thi lần 2 sẽ được hỗ trợ sinh hoạt, ăn uống ngay tại điểm thi.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hà Sỹ Đồng - Trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh cho biết: Hiện nay dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang dần cơ bản được kiểm soát, riêng TP Đông Hà sẽ hoàn thành giãn cách xã hội vào ngày 25/8 theo Chỉ thị 16.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị lưu ý: Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian diễn ra kỳ thi đợt 2, các ngành chức năng, địa phương cần thực hiện các giải pháp như: tất cả thí sinh, cán bộ coi thi khai báo y tế bắt buộc, được kiểm tra sức khỏe. Lên phương án cách ly y tế, xét nghiệm với những thí sinh, cán bộ coi thi có dấu hiệu sốt bất thường khi đến điểm thi. Làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày thí sinh, cán bộ nghỉ ngơi tại điểm thi.

"Tất cả phải vào cuộc với tinh thần cao nhất, tuyệt đối không vì thi đợt 2 mà chủ quan trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện đúng quy chế, nghiệp vụ chuyên môn... Mục tiêu đặt ra phải tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công, tốt đẹp" - ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Trước đó, cùng với cả nước, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh Quảng Trị diễn ra ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng cán bộ tham gia làm thi tại các điểm thi thuộc diện cách ly, phải thay thế sát với thời gian tổ chức kỳ thi làm cho công tác bố trí, tổ chức coi thi gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Trị, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành và địa phương, kỳ thi được chuẩn bị và tổ chức thành công, an toàn, không có sự cố về an toàn, an ninh kỳ thi, qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo sự an tâm cho phụ huynh và học sinh, ổn định tình hình dư luận xã hội.

Theo Dân trí