Thí sinh Sơn La "tốp 3" đầu vào Trường ĐH Y Hà Nội được nâng 15,3 điểm

Sinh viên này là V.H.L, theo học ngành Y Đa khoa. Điểm thi lần đầu của sinh viên này là 28,4. Trong đó, điểm thi môn Tóa là 9.4 điểm, môn Hóa học là 9.5 điểm và môn Sinh học là 9.5 điểm.

Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT vừa qua, điểm lần lượt của sinh viên này là Toán 5.6 điểm, Hóa 3.4 điểm, Sinh 4 điểm. Như vậy, sinh viên này được tăng khống 15,3 điểm. Trong đó, môn được tăng nhiều nhất là Hóa học, 6,1 điểm.

Được biết, V.H.L là học sinh lớp 12A11 Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Trường này có thầy Phó hiệu trưởng Đặng Hữu Thủy, 1 trong 5 bị can bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố ngày 31/7 vừa qua, do liên quan đến vụ án sửa điểm thi tại Hội đồng thi THPT Quốc gia Sở GDĐT Sơn La.

Trong chuyến công tác đến Sơn La hồi tháng 7/2018 của phóng viên, tìm đến Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La, cô giáo chủ nhiệm của V.H.L cho biết, những bạn trong lớp học giỏi hơn L có điểm thi THPT quốc gia 2018 chỉ ở mức làng nhàng, tầm 5 - 6 điểm/ môn.

Về điểm thi của L, toán 9,4 hóa 9,5 sinh 9,5, cô xin phép từ chối bình luận.

Còn theo dữ liệu thống kê của trường THPT Tô Hiệu, lớp 12A11, có 43 học sinh, kết quả thi THPT quốc gia chỉ duy nhất có 1 em đạt điểm toán cao là V.H.L, 9,4 điểm. Em điểm toán cao thứ nhì kém L đến 3 điểm (6,4). Tiếp theo có 3 bạn được 6 điểm, 3 bạn được từ 5 đến 5,4. Còn lại tất cả đều dưới điểm trung bình (từ 1,6 điểm đến 4,8 điểm).

Không những thế, khi phóng viên tìm đến nhà của V.H.L thì hàng xóm của L cũng cho biết “chưa bao giờ nghe thấy L là học sinh giỏi tại trường”.

Qua tìm hiểu thì bố mẹ L không phải công chức. Nhà L kinh doanh quán net.

Cũng theo thông tin mà Tiền Phong có được, kết thúc học kỳ I tại trường ĐH Y Hà Nội, điểm trung bình các môn của L chỉ đạt 3,42.

Theo Nghiêm Huê/Tiền Phong

Trong danh sách 44 thí sinh "dính" gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, có tới 12 trường hợp là con em các cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Đáng chú ý, trong số này có con một phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) đương nhiệm, con chánh thanh tra sở, con trưởng phòng giáo dục trung học, con một số chuyên viên của Sở GD-ĐT, con hiệu trưởng, con giáo viên một số trường THPT trên địa bàn.

Theo Tuổi Trẻ